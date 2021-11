Nach Rückzug einer Einsprache – Die Landstrasse in Rafz wird nun doch noch saniert 4,74 Millionen Franken will der Kanton ausgeben, um die Landstrasse in Rafz zu sanieren. Dabei werden auch gleich noch Sicherheitsmassnahmen umgesetzt.

Die Landstrasse in Rafz kann doch noch saniert werden. Und zwar auf einem 1,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen der Landesgrenze und dem Quartier Usserdorf.

Foto: Andrea Zahler

Die Landstrasse in Rafz ist im 1,5 km Abschnitt zwischen der Landesgrenze und dem Quartier Usserdorf in einem schlechten Zustand. Dies schreibt der Regierungsrat des Kantons Zürich in einer Medienmitteilung, die am Donnerstag verschickt wurde. Deshalb müsse die Strasse instandgesetzt werden. Und wo man schon dran ist, werden auch gleich noch verschiedene Massnahmen ergriffen, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen. Voraussichtlicher Kostenpunkt: 4,74 Millionen Franken.

Die Fahrbahn weist im betroffenen Abschnitt Spurrinnen und Risse auf, und auch die unteren Belagsschichten sind teilweise beschädigt. Nun werden die schadhaften Beläge und Randabschlüsse ersetzt. Teilweise wird auch die Fundationsschicht erneuert. Ebenso werden Entwässerungsleitungen sowie einzelne Schächte ersetzt und die Strassenbeleuchtung den aktuellen Standards angepasst.

Neues Eingangstor beim Alters- und Pflegeheim

Zu den Massnahmen für die Sicherheit heisst es, die bisher provisorische Querungshilfe im Bereich Schützemur werde zu einem definitiven Fussgängerübergang mit Mittelschutzinsel ausgestaltet. Und beim Alters- und Pflegeheim Peteracker wird ein sogenanntes Eingangstor gebaut. Bei diesem handelt es sich um eine Mittelinsel im Eingangsbereich des Siedlungsgebiets. Diese Insel soll von den Verkehrsteilnehmenden als optisches Hindernis wahrgenommen werden, wodurch sie in der Regel das Tempo reduzieren. Weiter werden die Bushaltestellen Bleiki und Usserdorf barrierefrei ausgebaut.

An den Gesamtkosten von voraussichtlich 4,74 Millionen Franken wird sich die Gemeinde Rafz mit 120’000 Franken beteiligen.

Einsprache wurde zurückgezogen

Die Geschichte der Strassensanierung reicht ein paar Jahre zurück: Die öffentliche Auflage erfolgte im März 2016. Innerhalb der Auflagefrist wurde eine Einsprache eingereicht, die projektbezogene und enteignungsrechtliche Begehren enthielt. Mit der Einsprecherin konnte in der Zwischenzeit aber eine einvernehmliche Lösung gefunden werden, worauf diese Einsprache zurückgezogen worden ist und der Regierungsrat das Projekt nun festgesetzt hat. Das kantonale Tiefbauamt plant, im Frühling 2023 mit den Bauarbeiten zu beginnen. Die Bauzeit beträgt rund neun Monate.

