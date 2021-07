30 Millionen Franken teuer – Die lang geplante Jagdschiessanlage befindet sich nun im Bau Für die neue Jagdschiessanlage Widstud bei Bülach wurde am Donnerstag der Grundstein gelegt. Zum ersten Mal dort geschossen werden soll im Sommer 2023. Manuel Navarro

Marco Pezzatti, Chef des Amts für Landschaft und Natur, Andres Türler von der Widstud-Betriebsgesellschaft AG und Roger Herzog von Allreal legten den Grundstein für die neue Jagdschiessanlage. Foto: Raisa Durandi (rd)

In einer ehemaligen Kiesgrube, versteckt hinter einem Stück Wald bei Bülach, griffen am Donnerstag vier Männer zu Schaufeln. Und machten sich ans Werk. Ladung um Ladung Erde hievten die vier in ein Loch, bis dieses ganz und gar verschwunden war. Im Loch wurde zuvor eine kleine Metallbox versteckt. In ihr enthalten: Dokumente und Pläne, die hoffentlich so bald keiner mehr finden wird.

Was ein wenig sinister klingt, war tatsächlich ein Anlass, der mitnichten klandestin zelebriert wurde, sondern mit viel Stolz und mit Einbezug der Öffentlichkeit. Bei den vier Herren handelte es sich um Alt-Regierungsrat Markus Kägi, um Allreal-CEO Roger Herzog, um Marco Pezzatti, den Chef des kantonalen Amts für Landschaft und Natur und um Andres Türler, den Verwaltungsratspräsidenten der Widstud-Betriebsgesellschaft AG. Sie legten feierlich den Grundstein für ein Projekt, welches seit geraumer Zeit in Planung war: die neue Jagdschiessanlage Widstud bei Bülach. Und in der Box enthalten waren die Projektpläne, damit die Nachwelt dereinst erfährt, wie die Anlage entwickelt worden war.