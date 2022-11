Schweizer Golfpionier – Die Lehrer sagten, er soll etwas Anständiges werden Für den Bündner Aufsteiger Jeremy Freiburghaus beginnt auf der Europatour ein neues Golfleben. Sein Vater erinnert sich an die schwierigen Anfänge. René Stauffer

Qualifizierte sich als erster Schweizer seit 2004 für die Europatour: Jeremy Freiburghaus. Foto: Keystone

So viele Medienleute wie an diesem Donnerstag sind wohl schon lange nicht mehr in den Golfclub Domat/Ems gekommen. Angereist sind sie aus allen Ecken der Schweiz, um ihn kennen zu lernen, die neue Lichtgestalt im Schweizer Männergolf. Jeremy Freiburghaus freut sich in seinem Heimclub, bleibt aber unbeeindruckt. Der 26-Jährige aus Bonaduz bereitet sich nach seinem Aufstieg auf die erste Saison auf der DP World Tour vor, wie die oberste Europatour inzwischen heisst. Ende Monat geht es in Südafrika los.