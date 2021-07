Freiluftkino-Betreiber in Nöten – Die Leinwand des Zürcher Open-Air-Kinos steckt im Hafen von Singapur fest Die Organisatoren des Allianz Cinema am Zürichhorn mussten eine alternative Leinwand auftreiben. Und auch sonst gestaltet sich der Aufbau wegen der starken Regenfälle schwierig.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer in Zürich müssen dieses Jahr mit einer kleineren Leinwand als sonst vorliebnehmen. Foto: Keystone

Die Leinwand C350 ist eine der grössten der Welt. Zum Ende der Open-Air-Kino-Saison wird die Leinwand am Zürichsee jeweils abgebaut und in vier Überseecontainer verfrachtet. Diese werden dann nach Sydney verschifft. Im australischen Hochsommer steht die Leinwand vor dem dortigen Opernhaus.

Der Rückweg ging bis jetzt immer gut. Nicht so dieses Jahr, wie die Betreiber mitteilen. Aufgrund der Pandemie habe sich die Logistik schwierig gestaltet. Die Leinwand steckte über drei Wochen lang im Hafen von Singapur fest und kommt nun zu spät in Zürich an.

Nach dem Ende der Zürcher Open-Air-Kino-Saison wird die Leinwand jeweils nach Sydney verschifft. Foto: zvg

Die Organisatoren konnten inzwischen jedoch eine Ersatzleinwand für die diesjährige Zürcher Open-Air-Kino-Saison organisieren, die am 2. August startet. Sie können die etwas kleinere Leinwand ausleihen, die sonst in Basel zum Einsatz kommt. Basel wiederum konnte sich eine nochmals kleinere Projektionsfläche ergattern, die sonst in Brasilien im Einsatz ist, wegen der Pandemie aber bereist zurück in die Schweiz geschifft wurde.