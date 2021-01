Luis und Gian Janett vom EHC Kloten – Die lernbegierigen Klotener Zwillinge Sie sind noch nicht 21 und wollen mit Kloten nach oben: Goalie Luis Janett und Verteidiger Gian Janett. Roland Jauch

Die Janett-Zwillinge Luis (links) und Gian an ihrem gemeinsamen Arbeitsort: der Eisfläche in der Klotener Swiss-Arena. Foto: Francisco Carrascosa

Das Beispiel der Janett-Zwillinge zeigt wieder einmal, wie sehr sich Eltern engagieren, damit ihre Kinder ihren Sport bestmöglich ausüben können. 2016 ging es darum, dass Luis und Gian aus dem kleinen Dorf Freidorf TG und von den Pikes Oberthurgau ausziehen sollten, um ihre Karriere zu lancieren. Zug oder Kloten waren die Varianten. In Zug sah es nicht danach aus, als ob beide gute Chancen hätten. Man entschied sich für Kloten. 16 Jahre alt waren sie damals. Ihr Vater beschloss, auch wegen einer neuen Arbeitsstelle, nach Kloten zu ziehen, ihre Mutter blieb mit dem ältesten Bruder so lange in der Heimat, bis die Familie das Haus verkaufte.