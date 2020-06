Sterbebegleitung in Bülach – Die «Letzte Hilfe» am Lebensende Was brauchen schwer kranke oder sterbende Menschen? Im Kurs «Letzte Hilfe» im reformierten Kirchgemeindehaus Bülach erfuhren die Teilnehmenden, wie sie Betroffene begleiten und unterstützen können. Barbara Stotz Würgler

Spitex-Pflegefachfrau Silvia Grob und der reformierte Pfarrer Jürg Spielmann helfen betroffenen Personen bei der Sterbebegleitung ihrer Liebsten. Foto: Sibylle Meier

Hilflosigkeit, Unsicherheit, Sprachlosigkeit: Angehörige oder Nachbarn von schwer kranken oder sterbenden Menschen sind oftmals orientierungslos. Einerseits, weil die Diagnose sie emotional selber durcheinanderbringt, andererseits, weil sie über zu wenig Wissen verfügen, was die Betroffenen an ihrem Lebensende benötigen. «Es handelt sich um einen Bereich des menschlichen Daseins, der eher verdrängt wird», erklärte Silvia Grob, Pflegefachfrau mit Fachgebiet Palliative Care zu Beginn des Kurses im reformierten Kirchgemeindehaus Bülach. Zusammen mit dem reformierten Pfarrer Jürg Spielmann bildet sie das Tandem, welches im Auftrag der Zürcher Landeskirche die «Letzte Hilfe»-Kurse in Bülach durchführt.