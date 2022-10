Urteil gegen Promi-Koch aus München – Die letzte Mittagspause als freier Mann? Heute Nachmittag entscheidet sich, ob Alfons Schuhbeck, selbsternannter Urvater der deutschen TV-Köche, wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe ins Gefängnis muss. Ein Deal zwischen der Verteidigung und der Staatsanwalt ist bereits gescheitert. UPDATE FOLGT

Sternekoch und Unternehmer: Alfons Schuhbeck in einem Gerichtssaal in München. Foto: Sven Hoppe (dpa/Keystone)

Das Landgericht München I will in dem Prozess um Alfons Schuhbeck, der in München mehrere Restaurants betreibt, voraussichtlich heute noch das Urteil sprechen – rund zwei Monate früher als ursprünglich terminiert. Nachdem der deutsche Starkoch ein weitgehendes Geständnis abgelegt hat, hielt das Gericht eine umfangreiche Beweisaufnahme nicht mehr für nötig.

Bis 12.45 Uhr hatte Schuhbecks Verteidigungsteam Zeit, eine etwaige Wiedergutmachung aufzutreiben. Im Gespräch war eine Wiedergutmachung des Schadens, also ein Bezahlen der Steuerschulden. Es geht um Steuerhinterziehung in der Höhe von 2,3 Millionen Euro.

Doch am Nachmittag ist das Scheitern des Vorhabens bekannt geworden: Laut Schuhbecks Verteidiger habe es Bemühungen eines Investors gegeben, um Geld auf ein Treuhandkonto zu überweisen. Doch sei es zu spät für die Frist gewesen, weshalb kein Geld eingegangen sei, berichten Prozessbeobachter.

„Es hat keine Verständigung im Verfahren stattgefunden“, schließt die Anwältin die Beweisaufnahme. Das bedeutet, dass es keinen Deal zwischen der Verteidigung und der Staatsanwalt geben wird.

Rabatte für Stammgäste und Zwischenrechnungen

Mit der Befragung eines Sommeliers aus dem Restaurant «Südtiroler Stuben» ist heute der Prozess fortgesetzt worden. Der Zeuge berichtete von den Vorgängen beim Bezahlen und Bonnieren von Rechnungen. Wenn es ans Bezahlen gegangen sei, sei er mit einer Zwischenrechnung an den Tisch gegangen. Nach dem Bezahlvorgang sei die Rechnung dann abgeschlossen worden. Besondere Gäste und Stammkunden hätten bis zu 30 Prozent Rabatt erhalten. Die Vorsitzende Richterin nannte das Verfahren ungewöhnlich, da die Summen der Zwischenrechnung noch storniert werden könnten.

Wie das Verfahren weitergeht, war zunächst offen. Nach einer Pause sollte der Prozess mittags fortgesetzt werden. Ursprünglich waren für Donnerstag Plädoyers und auch das Urteil geplant.

Geboren als Alfons Karg

Man kann Alfons Schuhbeck als Urvater der deutschen Fernsehköche bezeichnen. So bezeichnet er jedenfalls sich selbst. Seit 1993 kreierte er seine Lieblingsgerichte für den Bayerischen Rundfunk («BR») – also schon lange vor der heutigen Garde, die im TV die Kochlöffel schwingen.

Geboren als Alfons Karg absolvierte er eine Ausbildung zum Fernmeldemechaniker, nebenbei trat er als Mitglied einer Show-Band auch auf Bühnen auf. Einer dieser Auftritte hätten dann zu einer Lebenswende geführt, schreibt die TZ. Bei einem Auftritt am Chiemsee habe er Sebastian Schuhbeck kennengelernt, einen kinderlosen Gastwirt. Dieser soll Alfons nicht nur in die Kochkunst eingeführt haben, sondern ihn auch adoptiert haben. Danach habe Alfons Schuhbeck das Restaurant «Kurhausstüberl» in Waging am See von seinem Ziehvater übernommen, sich dort seinen ersten Michelin-Stern ergattert und sich schliesslich sein kleines Imperium unter seinem neuen Namen aufgebaut haben.

Schuhbeck: «Bin unternehmerisch gescheitert»

«Ich habe einiges falsch gemacht», sagte der heute 73-jährige Starkoch Jahre später vor Gericht nun leitete damit sein Geständnis ein. «Ich habe mir, meinen Freunden und Bekannten und auch meinen Verteidigern bis zuletzt etwas vorgemacht, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass ich unternehmerisch gescheitert bin.» Das sei ihm besonders klar geworden, als er «diesen Saal erstmals betrat».

Die Staatsanwaltschaft wirft Schuhbeck vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 im «Orlando» und den «Südtiroler Stuben» hinterzogen haben soll.

Manipulierte Kassen

Zum Prozessauftakt eine Woche vor seinem Geständnis hatten Schuhbecks Verteidiger noch gesagt, sie sähen in den Vorwürfen gegen ihren Mandanten «Zweifel und Ungereimtheiten». «Möglicherweise stellt sich hierbei am Ende des Verfahrens heraus, dass Herr Schuhbeck nicht Täter, sondern selbst Opfer ist, weil nicht nur der Fiskus, sondern zuvorderst er betrogen wurde.»

Ein paar Tage danach die Wende: In seinem Restaurant «Orlando» habe er «die Möglichkeit zur Umsatzreduktion immer wieder benutzt» und dadurch Gelder aus der Kasse entnommen, gab Schuhbeck zu. Die Angaben seines mitangeklagten ehemaligen IT-Fachmanns, der seinen Chef zu Prozessbeginn in der vergangenen Woche schwer belastet hatte, seien «im Grossen und Ganzen richtig». «Schnell, schnell, zack, zack und weg», beschrieb Schuhbeck das Löschen von Umsätzen am Computer.

Die «Süddeutsche» nannte ihn Tausendsassa, Liebling der Münchner Gesellschaft – und begnadeten Koch: Alfons Schuhbeck. Er bekocht auch die Fussballer des FC Bayern München und war in den vergangenen Jahren bei vielen Spielen dabei. Foto: Matthias Balk (dpa/Keystone)

«Schnell, schnell, zack, zack» – so lief sein Geständnis dann allerdings nicht ab. An vieles könne er sich nicht erinnern, sagte Schuhbeck. Wie genau die Manipulation in den «Südtiroler Stuben» ausgesehen habe, das wisse er nicht mehr. Erst nach zwei Tagen – und entsprechenden Hinweisen des Gerichts – räumte Schuhbeck auch für dieses Restaurant Computermanipulationen ein.

Fehlende Rechnungsnummern im Kassensystem seien «auch auf Computermanipulationen zurückzuführen, für welche letztendlich ich verantwortlich bin», sagte der Gastronom, der inzwischen Insolvenz für seine Restaurants und Unternehmen hat anmelden müssen. «Es gibt hier keinen fremden Dritten, der hierfür verantwortlich ist.»

Er bat zu entschuldigen, dass er dies nicht sofort «in der gewünschten Deutlichkeit» gesagt habe. «Es war keine Absicht, sondern meiner grossen Belastung und meinen Ängsten geschuldet», sagte Schuhbeck. «Mir ist bewusst, dass mir Gefängnis droht. Diese Vorstellung macht mir Angst.»

Es droht Haftstrafe ohne Bewährung

Nach den beiden Geständnissen stellt sich nun wohl nicht mehr die Frage, ob Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung verurteilt wird, sondern wie hoch seine Strafe ausfällt. Denn nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) aus dem Jahr 2012 droht ab einer Summe von einer Million Euro an hinterzogener Steuer eine Haftstrafe ohne Bewährung.

Millionen TV-Zuschauende wurden von ihnen bekocht (v.l.): Sarah Wiener, Horst Lichter, Jamie Oliver, Alfons Schuhbeck und Mario Kotaska traten 2007 zusammen in einer Kochshow auf. Foto: Ulrich Perrey (Keystone)

«Ich möchte das Gericht jedoch auch bitten, mir zu glauben, dass die Höhe der stornierten Rechnungen in den «Südtiroler Stuben» nicht so hoch war, wie es mir bisher vorgeworfen wird», sagte Schuhbeck in seinem Geständnis. Von mehr als 1000 verschwundenen Rechnungsnummern gehen die Behörden aus. Allerdings hatte Schuhbeck auch von technischen Schwierigkeiten bei der Erfassung berichtet. Er bitte das Gericht, «eindringlich, die Höhe der stornierten Rechnungen noch einmal kritisch zu überprüfen», sagte Schuhbeck. Aber: «Leider ist es mir nicht mehr möglich, hierfür weitere Unterlagen vorzulegen.»

Unabhängig von einem Urteil hat der Prozess bereits berufliche Konsequenzen für den TV-Koch gehabt, der schon im vergangenen Jahr Insolvenz für seine Betriebe angemeldet hatte: Der Bayerische Rundfunk (BR) hat Schuhbecks Kochsendungen wegen des Verhandlungsverlaufs vorerst aus dem Programm genommen, wie der Sender einen Tag nach Schuhbecks erstem Geständnis mitgeteilt hatte. Aktuell seien zudem keine weiteren Produktionen geplant.

Auch auf Social Media aktiv: Bis vor wenigen Monaten publizierte Schuhbeck Videos auf seinem Youtube-Channel. Auf Instagram folgen ihm über 60’000 Menschen. Quelle: Youtube/Alfons Schuhbeck

Vom ZDF hiess es auf dpa-Nachfrage zur Kochsendung «Küchenschlacht», in der Star-Köche abwechselnd zu sehen sind: «Das ZDF hat für die Aufzeichnungen der neuen «Küchenschlacht»-Ausgaben bereits berücksichtigt, dass Alfons Schuhbeck während seines Prozesses und bis zur Urteilsverkündung nicht in der Sendung zum Einsatz kommt.» Am zweiten Prozesstag hatte Schuhbeck gesagt: «Wenn ich es ungeschehen machen könnte, würde ich es sofort tun.» Und er fügte hinzu: «Ich stehe vor den Trümmern meines Lebenswerkes.»

Kocht Schuhbeck bald im Gefängnis, in dem Hoeness sass?

Was Schuhbeck bei einer Verurteilung drohen könnte: Laut Vollzugsplan der bayerischen Justiz müssen Ersttäter nach Landsberg, in dem Gefängnis hatte auch Uli Hoeness, der ehemalige Präsident des FC Bayern München seine Strafe abgesessen. Wie die Münchner Tageszeitung «TZ» schreibt, käme bei der Haft der «geregelten Arbeit und der beruflichen Aus- und Weiterbildung eine entscheidende Bedeutung zu.» Dies sagte Andrea Leonhardt vom Justizministerium. Das Strafvollzugsgesetz bestimme deshalb, dass Häftlinge verpflichtet seien, eine «ihren Fähigkeiten angemessene Arbeit auszuüben.»

SDA

