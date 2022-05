Flughafen Zürich – Die letzte Reise für den maroden Privatjet Die Cessna, die jahrelang ungenutzt am Flughafen Zürich verlotterte, erhält im Hangar der Swiss ein neues Leben. Abheben wird sie trotzdem nie mehr. Thomas Mathis

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden So begann die letzte Reise für die Cessna 500 Citation mit Kennzeichen HB-VNU. Video: Thomas Mathis

Die spröden Pneus gepumpt, die lottrigen Teile befestigt – am Montagmorgen war der marode Privatjet, der seit 13 Jahren ungenutzt am Flughafen herumsteht, bereit für seine vorerst letzte Reise. Vom Stellplatz in der Nähe des General Aviation Center am Flughafen Zürich ging es begleitet von einem Follow-Me-Fahrzeug (Lotsenfahrzeug) über das Rollfeld zum Hangar der Swiss.