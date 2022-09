Eine Rekonstruktion – Die letzten Stunden von Balmoral Erst war es eine Befürchtung, dann eine Falschmeldung, schliesslich Gewissheit: Eine Rekonstruktion der letzten Stunden der Regentschaft von Elizabeth II.

Queen Elizabeth II verstarb am Donnerstag in ihrer Sommerresidenz Balmoral. Foto: Getty Images

12 UHR

Die neue Premierministerin Liz Truss im voll besetzten House of Commons. Foto: AFP

Am Donnerstag um etwa 12 Uhr Ortszeit macht sich im voll besetzten House of Commons Unruhe breit. Die neue Premierministerin Liz Truss hat soeben die Pläne ihres Kabinetts zur Eindämmung der Energiekrise vorgetragen und neben dem Finanzminister Kwasi Kwarteng Platz genommen, nun antwortet ihr der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer.

Die Abgeordneten werden jedoch durch Nadhim Zahawi abgelenkt. Der Kanzler des Herzogtums Lancaster schiebt sich zwischen Kwarteng und Truss auf die vorderste Bank der Tory-Fraktion, redet kurz mit der Premierministerin, übergibt ihr einen Zettel und verlässt dann wieder den Raum. Es wird immer lauter gemurmelt. Dann erhält auch die Labour-Abgeordnete Angela Rayner eine Notiz, auch sie geht mit besorgter Miene hinaus. Nach ihrer Rückkehr gibt sie den Zettel an Starmer weiter. Spätestens jetzt ist klar, dass etwas äusserst Ungewöhnliches im Gange ist.

Sorge um den Gesundheitszustand der Königin hatte es schon länger gegeben. So hatte Elizabeth II am 21. Oktober 2021 kurzfristig eine geplante Reise nach Nordirland nicht angetreten und zum ersten Mal seit Jahren eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Der Buckingham-Palast erklärte lediglich, die Monarchin habe den ärztlichen Rat, eine Auszeit zu nehmen, «widerwillig akzeptiert». Die Queen hatte zunehmende Probleme, sich fortzubewegen, man sah sie immer öfter mit einem Stock als Gehhilfe.

Ende Februar infizierte die Königin sich mit Covid-19. Sie habe «leichte erkältungsähnliche Symptome» und nehme während dieser Zeit «leichte Aufgaben» auf Schloss Windsor wahr, so der Buckingham Palace. Zwischen Ende März und Mitte Mai 2022 liess sie sich bei keiner öffentlichen Veranstaltungen blicken. Im Mai vertrat ihr Sohn Charles sie bei der feierlichen Eröffnung des Parlaments; es war erst das dritte Mal in 70 Jahren, dass die Monarchin nicht selbst bei der Zeremonie zugegen war. Auch bei vielen der Veranstaltungen anlässlich ihres siebzigsten Thronjubiläums war Elizabeth II nicht anwesend.

Der Umstand, dass die Queen Liz Truss am vergangenen Dienstag nicht in London, sondern auf ihrem schottischen Sommersitz Balmoral zur Premierministerin ernannte, war ein bemerkenswerter Bruch mit der Tradition. Am Mittwoch sagte die Königin ein virtuelles Treffen mit ihrem Privy Council, einem formellen Gremium von Beratern, ab, nachdem Ärzte ihr geraten hatten, sich zu schonen.

12.32 Uhr

«No guard changing ceremony today»: Die tägliche Wachablöse ist abgesagt. Foto: AFP

Die erste offizielle beunruhigende Nachricht kommt dann am Donnerstag um 12.32 Uhr Londoner Zeit. Der Buckingham-Palast meldet in einer seltenen Offenheit, die Ärzte der Königin seien «besorgt um die Gesundheit Ihrer Majestät». Sie bleibe weiter unter ärztlicher Beobachtung auf Balmoral.

Medienberichten zufolge werden Menschen mit verfassungsmässigen Aufgaben in Westminster zur Mittagszeit aufgerufen, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Offizielle Stellen überprüften, dass für die «Operation London Bridge» – die genauen Pläne für die zehn Tage nach dem Tod der Monarchin – alles vorbereitet ist. Im Hof vor dem Buckingham-Palast werden Schilder aufgestellt: «No guard changing ceremony today», die tägliche Wachablöse ist abgesagt.





12.39 Uhr

In der BBC läuft gerade eine Serie über Antiquitätenhändler, als um 12.39 Uhr das Programm unterbrochen wird, der Bildschirm wird kurz schwarz, dann folgt eine Sonderberichterstattung über die neusten Entwicklungen rund um die Queen. Einer der Moderatoren, der später übernimmt, trägt Anzug und Krawatte in Schwarz – der Dresscode der BBC, wenn ein britischer Royal stirbt.

Die königliche Familie macht sich indessen auf den Weg nach Balmoral. Charles, der älteste Sohn der Queen, ist laut Medienberichten als erster bei seiner Mutter. Demnach hielt er sich mit seiner Frau Camilla bereits in Aberdeenshire auf seinem Anwesen Birkhall auf, in der Nähe von Balmoral, und schaute den Sommer über regelmässig morgens bei Elizabeth II vorbei. Auch deren Tochter Anne ist bereits auf Balmoral.

13.15 Uhr



Gegen 13.15 Uhr teilt das Büro ihres Enkels William mit, der Prinz sei auf dem Weg nach Schottland. Zusammen mit den beiden jüngsten Kindern Elizabeths, Andrew und Edward, sowie dessen Frau Sophie, fliegen sie in einem Spezialflugzeug der Royal Air Force vom Stützpunkt Northolt in West-London ins schottische Aberdeen, wie die Nachrichtenagentur PA meldet.



14 Uhr

Auch Prinz Harry und seine Frau Meghan seien unterwegs, gibt dessen Sprecher um kurz vor 14 Uhr bekannt. Am Ende wird der Queen-Enkel jedoch allein kommen.

Das Paar reiste gerade durch Europa, um ein Wohltätigkeitsevent zu bewerben, am Dienstag machten sie Station in Düsseldorf, am Donnerstagabend wollten sie in London sein, sagten jedoch ab, als sich der Gesundheitszustand der Queen verschlechterte. Harry und Meghan leben seit ihrem Zerwürfnis mit dem Königshaus in Kalifornien und werden nur noch selten in Grossbritannien gesichtet. Kate, die Ehefrau von William, reiste ebenfalls nicht nach Schottland, stattdessen holte sie ihre drei Kinder in Windsor von der Schule ab, wo diese ihren ersten Tag nach dem Umzug aus London hatten.



15 Uhr

Um kurz nach 15 Uhr schreibt eine BBC-Moderatorin auf Twitter, die Queen sei gestorben – unter Berufung auf eine angebliche Palastmitteilung. Zwölf Minuten später entschuldigt sie sich für die Falschmeldung und löscht den Tweet. Bereits 2015 hatte eine BBC-Journalistin fälschlicherweise verbreitet, die Queen sei tot. Je älter die Königin wurde, desto häufiger wurden solche Falschmeldungen. 2019 behauptete jemand auf Twitter, aus einem Chatprotokoll der Wachen den Tod der Monarchin erfahren zu haben, im April dieses Jahres veröffentlichte eine der grössten brasilianischen Zeitungen versehentlich einen Nachruf auf Elizabeth II.



16 Uhr

Prinz William lenkt den Wagen durch die Tore von Schloss Balmoral. Foto: Getty Images

Während gegen 16 Uhr die Maschine der Royal Air Force in Aberdeen landet, versammeln sich etliche Menschen vor dem Buckingham Palace in London, in Sorge um die Queen. Etwa eine Stunde später steuert Prinz William den Wagen durch die Tore von Schloss Balmoral, auf dem Beifahrersitz Andrew, auf dem Rücksitz Edward und Sophie.

Wann genau die Königin starb und wer im letzten Moment bei ihr war, ist noch nicht bestätigt. Premierministerin Truss sei bereits um 16.30 Uhr über den Tod Elizabeths II informiert worden, so der Guardian. Zwei Stunden später teilt der Palast der Weltöffentlichkeit mit: «Die Queen ist heute Nachmittag friedlich in Balmoral gestorben».





