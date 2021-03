Shopping in Embrach – Die Leute haben das Gartenbrocki mit Spenden überhäuft Am Wochenende startet der Frühlingsverkauf des Gartenbrockenhauses von Hardundgut in Embrach. Fabian Boller

Gartenmöbel, Töpfe, Gefässe und Dekorationsartikel warten im Gartenbrocki auf Kauffreudige. Foto: zvg

Die Beschäftigten des Gartenbrockenhauses der Stiftung Hardundgut hatten in den letzten Wochen alle Hände voll zu tun. So erhielt das Brocki aussergewöhnlich viele Warenspenden. «Wegen Corona durften die Leute aber die Waren bis Anfang März nicht aufs Areal bringen», sagt die Kommunikationsverantwortliche Sabine Ernsting. So habe ihr Team die Spenden bei den Leuten zu Hause abgeholt. «Wir führten 50 bis 60 Fahrten durch», sagt Ernsting. Bereits mit den ersten Sonnenstrahlen sei das Telefon heiss gelaufen.

Nun warten allerlei Gartenmöbel, Töpfe, Gefässe und Dekorationsartikel – von nostalgisch über retro bis modern – auf neue Besitzerinnen und Besitzer. Auch bunte Frühlingsblüher, saisonale Pflanzen, Stauden und Kübelpflanzen werden feilgeboten. Schnäppchen, aber auch Raritäten und Designerstücke erwarten die Besucher.