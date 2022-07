Eine neue Flüchtlingskrise? – Die Leute wollen einfach nur weg In Nordafrika machen sich wieder mehr Menschen auf den Weg nach Europa. In Tunesien ist es gar ein Exodus der Elite: Akademiker und Familien verlassen das Land. Viele unterschätzen die Gefahr. Mirco Keilberth aus Tunis

Ein Boot mit Migrantinnen und Migranten im Herbst 2021 unterwegs im Mittelmeer vor Lampedusa. Tausende sind in den letzten Jahren bei solchen Überfahrten umgekommen. Foto: Renata Brito (AP)

Omar ben Amor schaut genervt auf sein Mobiltelefon. Ein piepsendes Stakkato vermeldet eingehende Nachrichten. Es ist Freitagnachmittag, wie so oft in diesem Sommer ist dies der Zeitpunkt, an dem sich entscheidet, wo der Tunesier das Wochenende verbringen wird: Am Flughafen seiner Heimatstadt Sfax oder auf Kerkennah, einer Insel vor der flachen Küste Mitteltunesiens. Die eingehenden Nachrichten auf seinem Smartphone kommen von zwei alten Schulfreunden, sie bitten den Aktivisten um Tipps bei ihrer Reise nach Europa.