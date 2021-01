Die Storys der Routiniers – Die Liga der alten Gentlemen Nebst Andres Ambühl tummel(te)n sich diese Saison acht weitere Ü-36-Spieler in der National League. Kristian Kapp

Der zweitälteste Stammspieler der National League: Michaël Ngoy wird am 27. Oktober vor dem Heimspiel Ambris gegen die ZSC Lions für sein 1000. NL-Spiel geehrt. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Seit 1999 unter dem Radar: Michaël Ngoy, Verteidiger in Ambri

Foto: PD

1999 debütierte der Lausanner in der NLB beim Stammclub, zwei Jahre und einen Aufstieg später kam Spiel 1 in der NLA mit dem LHC. Seither hat der Waadtländer mit Wurzeln in der Demokratischen Republik Kongo in Lausanne, Fribourg und Ambri 20 Jahre auf höchster Stufe gespielt, meist als unauffälliger Verteidiger unter dem Radar der Aufmerksamkeit. Der einzige 39-jährige Stammspieler der NL bestritt diese Saison sein 1000. Spiel in der höchsten Liga.

Der Evergreen des SCB: Beat Gerber, Verteidiger in Bern