Erneutes Torspektakel gegen Genf – Die Lions feiern einen 4:3-Sieg Im viertletzten Qualifikations-Spiel gewinnen die ZSC Lions auswärts gegen den Leader. Alexandre Texier sorgt erneut für die besten Zürcher Chancen, Goalie Jeffrey Meier kommt zu einer Premiere. Annick Vogt

Chris Baltisberger (Mitte) sorgt für die erste Zürcher Führung an diesem Abend. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Bereits am Dienstag feierten die ZSC Lions einen 6:5-Sieg gegen Genf, am Samstag gab es für die Zürcher den zweiten Sieg gegen den Leader in Folge. Sie gewannen in Genf 4:3 – damit steht es zwischen den beiden Teams 2:2.

Goalie Jeffrey Meier war beim Sieg zum ersten Mal für die ZSC Lions im Einsatz. Es war sein erst viertes National-League-Spiel, drei Partien bestritt er diese Saison ausgeliehen für Fribourg. Der 25-Jährige wehrte insgesamt 18 von 21 Schüssen ab.

Die 3 Infos einblenden Yannick Larisch

Der 17-jährige Goalie stand am Samstagabend zum ersten Mal im Aufgebot der ZSC Lions. Hinter Jeffrey Meier war er die Nummer 2. Zum Einsatz kam er jedoch nicht. Gauthier Descloux

Kurz vor der zweiten Pause sorgte der Genfer Goalie für einen kurzen Schreckmoment. Nach einem Zusammenprall mit Juho Lammikko blieb Descloux kurz am Boden liegen, ehe er von alleine aufstehen konnte. Yannick Weber

Nachdem der Verteidiger der ZSC Lions am Dienstag erstmals nach 31 Partien traf, folgte am Samstag der zweite Skorerpunkt in Folge. Weber schoss das Tor zum 2:2-Ausgleich.

Dass es für ihn keinen Shutout geben würde, stand nach sieben Minuten fest. Die ZSC Lions suchten daraufhin den Ausgleich. Alexandre Texier, welcher am Dienstag vier Skorerpunkte sammelte, zeigte dabei seine ganze Klasse. Der Franzose setzte sich gegen gleich drei Genfer durch, sein Schuss wurde jedoch von Goalie Gauthier Descloux blockiert.

Viele Parallelen zum Dienstag

Zu seinem 32. Skorerpunkt kam der Stürmer aber dennoch. Er nutzte das Zuspiel von Juho Lammikko kurz nach der ersten Pause zum Ausgleich. Die Partie war danach lange ausgeglichen. Auf der Seite der Zürcher war es immer wieder Texier, der die beste Chance zum zweiten Zürcher Treffer hatte. In Führung gingen jedoch die Genfer. Meier musste sich kurz vor der Pause erneut geschlagen geben.

Das letzte Drittel hatte dann viele Parallelen zum Spiel am Dienstag. Erst gelang Yannick Weber das 2:2, dann sorgte Chris Baltisberger für die erste Zürcher Führung an diesem Abend. Der Stürmer reihte sich bereits im letzten Spiel in die Skorerliste ein.

Das Telegramm Infos einblenden Servette – ZSC Lions 3:4 (1:0, 1:1, 1:3) 7135 Zuschauer. Tore: 7. Hartikainen (Jooris) 1:0. 25. Texier (Lammikko) 1:1. 39. Winnik (Praplan) 2:1. 45. Weber (Marti) 2:2. 47. Chris Baltisberger (Azevedo, Kukan / Auschluss Praplan) 3:2. 52. Tömmernes (Filppula / Auschluss Marti) 3:3. 54. Bodenmann (Ausschluss Pouliot) 4:3. Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Servette. 4-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions. ZSC Lions: Jeffrey Meier; Geering, Lehtonen; Weber, Marti; Kukan, Noah Meier; Trutmann, Ustinkov; Bodenmann, Wallmark, Riedi; Chris Baltisberger, Lammikko, Texier; Sigrist, Schäppi, Bachofner; Azevedo, Roe, Bächler. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Waeber, Phil Baltisberger, Andrighetto, Hollenstein (verletzt), Leone, Sopa (krank), Hrubec (überzählig).

Doch die Zürcher vermasselten sich die erste Führung an diesem Abend kurz darauf gleich selbst, in Unterzahl konnte Meier den dritten Gegentreffer nicht verhindern. Weil es die Genfer ihnen aber gleichmachten, gelang den Zürchern erneut die Führung.

Ohne Goalie Descloux aber mit einem sechsten Feldspieler versuchten die Genfer kurz vor Schluss den Anschlusstreffer zu erzielen. Goalie Meier blieb ruhig, wehrte wenige Sekunden vor Schlusspfiff einen Schuss ab und sicherte den Zürchern so den Sieg.

Die direkte Qualifikation ist weiterhin möglich

Bereits morgen Sonntag geht es für die ZSC Lions weiter. Zuhause treffen sie auf den EV Zug, derzeit auf Rang 7. Die Zuger mussten am Samstag eine 3:6-Niederlage hinnehmen. Weil der HC Davos ebenfalls seine Partie verlor, rücken die Zürcher auf Rang 4 vor.

Die direkte Qualifikation für das Playoff Mitte März ist damit weiterhin möglich. Die besten sechs Teams qualifizieren sich direkt, Teams auf den Plätzen 7 bis 10 müssen ins Pre-Playoff.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Fehler gefunden?Jetzt melden.