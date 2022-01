ZSC: 5:1 gegen Lausanne – Die Lions rächen sich auf die leichte Art Zwei Monate nach dem Eklat im letzten Hallenstadion-Duell besiegen die Lions den Erzrivalen aus Lausanne ohne jede Mühe 5:1. Philipp Muschg

Die Leichtigkeit des Toreschiessens: Denis Hollenstein (2. v. r.) lässt sich für sein 5:0 feiern. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die Schande kehrt zurück ins Hallenstadion. Zum ersten Mal. Das sind immerhin die Worte von Rikard Grönborg. «Lausanne ist eine Schande für diese Liga», hatte der ZSC-Trainer nach dem letzten Besuch der Waadtländer in Zürich gewettert, «beschämend» sei es, wie sie spielten. Gut zwei Monate später scheint der Ärger gründlich verraucht. Stattdessen beschert der LHC dem Schweden einen spielerisch-leichten 5:1-Triumph.

Oder wenigstens wirkt es so. Denn nichts erinnert zu Beginn an jenen Abend im November, als Lausannes Barberio dem ZSC-Stürmer Roe den Kiefer zertrümmerte. Als Grönborg seinen Antipoden John Fust zum Faustkampf forderte und ihm die Fähigkeit absprach, in der höchsten Schweizer Liga überhaupt Coach zu sein. Stattdessen: ein anerkennendes Zuwinken der beiden Trainer vor Matchbeginn, Ruhe auf den Rängen. Und eine schnelle 3:0-Führung des ZSC, welche die Frage nach dem Sieger schon vor der ersten Pause beantwortet.

Dafür brauchen die Lions nicht einmal zu dominieren. Eine fast makellose Chancenauswertung – zwei ihrer ersten drei Schüsse finden den Weg ins Tor – und ein Powerplay reichen für den Vorsprung. Dazu ein Ludovic Waeber im Tor, welcher gefährliche Abschlüsse wie jenen von Frolik nach neun Minuten souverän entschärft.

Hat die Konkurrenz durch den Tschechen Jakub Kovar den Freiburger noch einmal beflügelt? Waeber spielt überragend, stoppt 24 Schüsse und verpasst seinen 3. Saison-Shutout nur um 41 Sekunden. Phil Baltisberger

Im 43. Spiel gelingt dem Verteidiger sein erstes Saisontor. Fast auf den Tage genau einen Monat früher als letztes Jahr: 2021 reichte es erst am 26. Februar für den ersten – und einzigen – Saisontreffer. Marco Pedretti

Der 30-Jährige ist neben Andrighetto und Malgin fürs Physische zuständig und bleibt ohne Skorerpunkt. Er muss das Privileg der Paradelinie geniessen, so lange er kann: Im Sommer wechselt er zu Gegner Lausanne.

Weniger glücklich ist sein Pendant bei den Waadtländern: Nachdem Phil Baltisberger die mangelnde Ordnung nach einem abgelaufenen Lausanner Überzahlspiel zum 4:0 genutzt hat (28.), muss Tobias Stephan seinem Ersatz Luca Boltshauser weichen.

Plötzlich wieder Scharmützel

Baltisbergers schöner Konter ist der Höhepunkt eines packenden Mitteldrittels, in dem plötzlich auch wieder jene Animosität aufflammt, die das Duell zwischen den Clubs mit dem Löwen im Wappen seit dem letzten Playoff so auszeichnet. Und die zu Beginn des Abends so gefehlt hat. Hollenstein und Sekac geraten ebenso aneinander wie Chris Baltisberger und Riat, von den Tribünen werden Gästespieler aus vollem Herzen ausgepfiffen.

Entschiedene Gegenwehr leistet das Team von John Fust aber weder bei Scharmützeln noch im Spiel. Stattdessen häuft es im Schlussdrittel fleissig kleine Strafen an, unter anderem für zu viele Spieler auf dem Eis und Puck-aus-dem-Feld-Schiessen. Hollenstein nutzt eine dieser Disziplinlosigkeiten in Überzahl zum 5:0 (46.), es dauert bis zur letzten Minute, ehe Lausanne das einzige Tor gelingt an diesem ansonsten makellosen Zürcher Abend.

Und Grönborg? Der wendet sich mit der Schlusssirene nicht einmal Richtung Gästebank. Er zieht seine Maske an, wartet kurz und schreitet dann in aller Ruhe Richtung Kabine. Es ist der neunte Sieg seines ZSC in den letzten zehn Spielen. Rache schmeckt auch ohne grosse Gesten süss.

Telegramm Infos einblenden ZSC Lions - Lausanne 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) Hallenstadion. – 7161 Zuschauer. – Tore: 10. Ch. Marti (Noreau, Roe) 1:0. 14. Andrighetto (Malgin) 2:0. 17. Andrighetto (Malgin, Noreau; Ausschlüsse Hollenstein; Gernat, Sekac, Glauser) 3:0. 28. P. Baltisberger 4:0. 46. Hollenstein (Andrighett, Noreau/Ausschluss Fuchs) 5:0. 60. (59:19) Sekac (Fuchs, A. Marti) 5:1. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 7-mal 2 Minuten gegen Lausanne. ZSC Lions: Waeber; Weber, Geering; Noreau, Ch. Marti; Trutmann, Ph. Baltisberger; Guebey; Pedretti, Malgin, Andrighetto; Sigrist, Krüger, Quenneville; Hollenstein, Roe, Bodenmann; C. Baltisberger, Schäppi, Sopa; Riedi. Lausanne: Stephan (ab 27:45 Boltshauser); Glauser, Genazzi; Gernat, A. Marti; Krueger, Frick; Riat, Fuchs, Sekac; Bertschy, Emmerton, Kenins; Bozon, Baumgartner, Frolik; Douay, Jäger, Almond; Holdener. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Azevedo, Morant, Diem (alle verletzt) und Flüeler (überzählig); Lausanne ohne Heldner (verletzt), Maillard (krank) und Paré (überzählig).

