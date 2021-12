Begehrte Unterländer Start-ups – Die «Löwen» investieren in der Region Nachhaltige und innovative Produkte zweier Unterländer Unternehmen konnten die Investoren in der 3+-Gründershow «Die Höhle der Löwen Schweiz» überzeugen. Beatrix Bächtold

Fünf stehen für Finelli (von links): Louis Berger (Finelli), Lukas Speiser (CEO-Amorana), Bettina Hein (Gründerin mehrerer Unternehmen in der Softwarebranche), Khawar Awan (Finelli) und Tobias Reichmuth. Foto: PD

Der Auftritt in der 3+-TV-Show «Die Höhle der Löwen Schweiz» hat sich für zwei Unterländer Start-ups gelohnt. Zum Beispiel für Finelli. Hinter diesem Label steckt Khawar Awan, 21 Jahre alt, geboren in Pakistan, aufgewachsen und auch heute noch zu Hause in Embrach. Vor zwei Jahren, nach der Matur, gründete er ein Modelabel und taufte es Finelli. «Im Louvre sah ich eine Skulptur des Künstlers Giuliano Finelli. Der Barockbildhauer verarbeitete hochwertigen Marmor sehr detailliert. Hochwertigkeit und Liebe zum Detail zeichnen auch meine Mode aus», erzählt er. Inzwischen nennt er sich Jungdesigner und sein «Finelli» hat auf den Social-Media-Kanälen eine Fangemeinde.