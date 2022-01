Reportage aus dem Tierversuchslabor – Die Mäuse tun ihm leid, aber … Sebastian Jessberger erforscht bessere Alzheimer-Therapien. Ohne Tierversuche gehe das nicht, sagt er. Pro Jahr benötigt er 300 bis 500 Mäuse – lebend verlässt keine von ihnen das Labor. Stefan Häne

« Wenn es alternative Methoden gäbe, würden wir sofort mit Tierversuchen aufhören », sagt Sebastian Jessberger. Foto: Ursula Meisser

Der Lift fährt in den Keller von Gebäude Y55. Dort heisst es: Schutzanzug anziehen. Eine Tür führt in einen fensterlosen Raum, es ist der angekündigte «Tierstall». Dutzende von Boxen stehen fein säuberlich aufgereiht. Streu, Wasser, Futter: Es ist das Zuhause von Mäusen. Bis zu fünf Tiere leben in einer Box, jede so gross wie eine Schuhschachtel. Keine der Mäuse hat einen Namen. Keine wird hier lebend rauskommen.