Street Parade 2022 – Die «Market»-Party im Zürcher HB findet nun doch statt Die Stadtpolizei Zürich rudert zurück und lässt den «Parade Market» doch zu – trotz Sicherheitsbedenken. Der letzte Entscheid steht aber noch aus. Pascal Unternährer

Warm-up für die Street Parade: 2006 fand im Zürcher Hauptbahnhof noch die «Mainstation»-Party statt. Archivfoto: Sophie Stieger

Die Partylustigen, die am 13. August für die Street Parade am Zürcher Hauptbahnhof ankommen, werden an Ort durch den Event «Parade Market» empfangen. Ein «niederschwelliges Unterhaltungsangebot» soll die eintreffenden (und später wieder abreisenden) Besucherinnen und Besucher erfreuen – mit Verpflegungsständen, sogenannten Influencer Stages und einer Bühne für DJs und weitere Shows. So stand es im Gesuch von Event-Unternehmer Thomas Bischofberger, die SBB als Hausherrin waren einverstanden.