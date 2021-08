Interview mit Impfgegner - «Die Menschen fühlen sich gegenüber dem Impfdiktat hilflos»

Herr Koller, bei einer Impfbus-Einweihung wurde Natalie Rickli am Samstag in Gossau ZH mit Apfelschorle überschüttet. Der Angriff erfolgte aus einer Gruppe von Impfkritikern. Was sagen Sie als Urheber der Initiative «Stopp Impfpflicht» zu dieser Tätlichkeit?

Ich verurteile die Attacke auf Frau Rickli scharf. Gewalt gehört nicht in die politische Debatte. Wir vom Initiativkomitee wenden uns klar gegen jede körperliche Gewalt – und das nicht erst jetzt.