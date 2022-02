Stimmung in Kiew – Eine kleine Gruppe singt die Hymne – und sonst herrscht Business as usual Die CIA hatte vorausgesagt, am Mittwoch würde Russland die Ukraine angreifen. Doch am Ende herrscht in Kiew demonstrative Einigkeit. Florian Hassel aus Kiew

Ukrainerinnen und Ukrainer tragen eine gigantische ukrainische Flagge ins Fussballstadion von Kiew. Foto: Sergei Chuzavkov (AFP)

Eigentlich wollte Anastasia Kuleba am Mittwochmorgen an ihrem Entwurf für mehr Sportstätten in der ukrainischen Hauptstadt weiterarbeiten. Doch statt direkt ins Büro zu gehen, ist die 27 Jahre alte Kiewerin mit einer ukrainischen Fahne mit den Unterschriften bekannter ukrainischer Soldaten auf den Maidan-Platz im Zentrum von Kiew gegangen.