Neueröffnung – Die Migros zieht in Oberglatt ein Der orange Riese hat an der Lägernstrasse ein neues Gebäude mit einem Supermarkt errichtet. Renato Cecchet

Der orange Riese ist in Oberglatt in einen Neubau eingezogen. Foto: Leo Wyden

Dort, wo vorher eine leere Fläche war, steht jetzt ein grosser Einkaufsladen. Die Migros eröffnet am Donnerstag, 4. August, eine neue Supermarkt-Filiale in Oberglatt. An der Lägernstrasse 6 wurde in 16 Monaten ein Neubau erstellt, die Einkaufsfläche beträgt 1300 Quadratmeter.