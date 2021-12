Zum Tod der US-Autorin Joan Didion – Die Mitte hält nicht mehr «Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben», sagte sie und schrieb selbst die besten Geschichten. Die Reporterin und weltberühmte Essayistin Joan Didion ist mit 87 Jahren in New York gestorben. Willi Winkler

Joan Didion, 1934 in Sacramento geboren, starb am 23. Dezember 2021 in New York. Foto: Kathy Willens (AP/Keystone)

William Faulkner, der so ausladende Romane schrieb, wünschte sich den Nachruf für einen Schriftsteller so kurz wie möglich: «Er schrieb Bücher, dann starb er.» Joan Didions Mann wählte den Satz als Motto für sein fünfzigjähriges Klassentreffen, und sie zitiert ihn wieder im «Jahr des magischen Denkens», dem Buch, das von seinem Schreiben und seinem plötzlichen Tod handelte: «Er schrieb Bücher, dann starb er.» Aber so einfach ist das bei ihr nicht.

Ihr Leben als Joan Didion begann, könnte man sagen, 1969 mit ihrer ersten Kolumne für Life, in der sie die Leser sogleich ins Bild darüber setzte, wo sie sich beim Schreiben befand: In einem Hotel auf Hawaii mit Mann und Kind, in Erwartung eines Tsunamis, den ein Erdbeben ausgelöst hatte. Das eigentliche Beben kommt am Ende des zweiten Absatzes: «Wir sind hier, auf dieser Insel inmitten des Pazifischen Ozeans, anstatt unsere Scheidung einzureichen.» Der Leser, die Leserin soll keinen Moment daran zweifeln, dass er und sie es mit einer Autorin zu tun hat, die ihn und sie gefangen nimmt. Es war nie leicht, ihr wieder zu entkommen.