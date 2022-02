Fasnachtsbeginn in Bassersdorf – Die Narren sind zurück aus der Zwangspause Am Donnerstagabend ist in Bassersdorf der Auftakt zu einer Fasnacht «light» erfolgt. Statt draussen im Dorf verteilt, konzentriert sich heuer alles auf die Möslihalle. Christian Wüthrich

Gemeindepräsidentin Doris Meier übergab Obernarr Rolf Zemp heuer in Anspielung auf die Fasnacht «light» einen kleineren, extra leichten Narrenschlüssel anstelle des grossen und schweren Originals. Bild: Christian Wüthrich

Nach einer unfreiwilligen Corona-Pause hat die Unterländer Fasnachtshochburg Bassersdorf erstmals seit Februar 2020 wieder einen regierenden Obernarren. Aber keine Bange: In diesem konkreten Fall ist seine Herrschaft auf drei Tage beschränkt, und vor allem steht dieser Regent für ein ausgesprochen friedliches wie auch fröhliches Treiben.

Am Abend des Schmutzigen Donnerstags durfte Rolf Zemp, höchster Vertreter des Fasnachtskomitees von Bassersdorf (Fakoba), in seiner besagten Funktion als Obernarr den symbolischen Schlüssel der Narrenfreiheit in Empfang nehmen. Zum letzten Mal übrigens aus den Händen von Gemeindepräsidentin Doris Meier, die nach den kommenden Wahlen abtritt und ihr Amt abgeben wird.

In der zur Festhütte umgebauten Turnhalle des Mösli-Schulhauses von Bassersdorf heizte die einheimische Guggenmusik zum Auftakt der Fasnacht dem Publikum ein. Bild: Christian Wüthrich

Wegen der im Vorfeld einberechneten Corona-Beschränkungen fand die zur Tradition gewordene Schlüsselübergabe zum Fasnachtsbeginn erstmals seit Jahren in der Möslihalle und nicht im Festzelt auf dem Dorfplatz statt. Auch im zweiten Jahr nach Pandemieausbruch war lange unklar, ob überhaupt ein Narrenfest stattfinden kann. Erst seit etwas mehr als einer Woche steht dies fest.

Der Eindruck täuscht: Die karnevalslose Zeit ist beendet, es ist wieder Fasnacht in Bassersdorf. Archivfoto: Christian Wüthrich

Mit Guggen-Gottesdienst und Kinderumzug

Nun ist der Auftakt geglückt, und die kommenden drei Tage halten – bis auf die beiden grossen Umzüge am Sonntag und am Montagabend – ganz vieles bereit, was eine typische Dorffasnacht ausmacht. Das bewusst ausgedünnte und pandemiemässig verschlankte Konzept sieht in Bassersdorf trotz allem zwei Maskenbälle vor. Für denjenigen vom Freitagabend gibts im Vorverkauf (exklusiv via Fakoba.ch) noch einige wenige Tickets, der Samstagabend ist mit über 750 Leuten bereits ausverkauft.

Für den Sonntag mit dem Guggen-Gottesdienst um 11.11 Uhr sowie dem Kinderumzug rund um die Mösliwiese ab 13.30 Uhr und dem anschliessenden Kindermaskenball in der Möslihalle benötigt man dagegen keine Tickets, und der Eintritt ist frei.

Erstmals seit 2020 gibt es am Freitag und Samstag nun wieder Maskenbälle im Bassersdorfer Mösli. Allerdings benötigt man Tickets, die es nur im Vorverkauf gibt. Archivfoto: Christian Wüthrich

