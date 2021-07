Duftkreationen aus der Autowelt – Die Nase fährt mit Es müssen nicht immer Abgase sein: Die Autobranche setzt seit Jahren auch angenehmere Duftmarken – zwei Schweizer Unternehmen mischen im boomenden Markt mit. Mario Hommen und Dieter Liechti

Unter Schweizer Flagge: Die Black Crystal Edition von Bentley wurde vom französischen Luxushersteller Lalique realisiert. Foto: Bentley

Das eigentliche Kernprodukt der Autoindustrie sind natürlich Autos. Doch liebäugeln die Konzerne gerne auch mit anderen und teilweise völlig fremden Branchen. Manche wagen etwa den Ausflug in die Welt der feinen Düfte. Schicke Flacons, inspirierende Bouquets und blumige Namen sollen als verkaufsfördernde Beigaben potenzielle Käufer von Automobilen verführen. Vor etlichen Jahren waren etwa Citroën und Peugeot in diesem Bereich sehr umtriebig, doch mittlerweile sind die Franzosen wieder aus dem Parfümgeschäft ausgestiegen. Derzeit feiern Riechwässerchen vor allem in der E-Mobilität ein kleines Comeback.

So zum Beispiel im Elektro-Flaggschiff EQS von Mercedes. No. 6 Mood Linen heisst der besondere Duft, den der Autohersteller für seinen neuen Super-Stromer komponieren liess. Bei No. 6 denkt natürlich jeder sofort an den legendären Chanel-Klassiker No. 5, doch ist die Zahl 6 vielmehr als Reverenz an das Jahr 1906 gedacht – also das Jahr, als die deutsche Traditionsmarke ihre ersten «Mercédès Electrique»-Fahrzeuge ins Modellprogramm aufgenommen hat. Ist das Air-Balance-Paket an Bord eines EQS, können sich die Geruchsorgane der Insassen von der «grünen Note einer auf einem Stück Leinen liegenden Feige» umgarnen lassen. Ob mit diesem Odeur allerdings der historische Brückenschlag gelingt, muss sich zeigen.

Mach-Eau GT in Zapfsäulen-Optik

Die guten alten Zeiten sehr plakativ heraufbeschwören will das neue Duftwässerchen Mach-Eau GT aus dem Hause Ford. Bereits das sehenswert gestaltete Flacon in Zapfsäulen-Optik mit rasant galoppierendem Wildpferd verweist auf die gute alte Zeit des Verbrennermotors, der Ford einst gross machte. Der Konzern ist im elektrischen Zeitalter angekommen, seine klassischen Kunden scheinen mit der neuen sauberen Autowelt jedoch zu fremdeln, wie eine Umfrage zeigt, in der immerhin 70 Prozent angaben, den Benzingeruch in E-Autos zu vermissen. Deshalb gibt es für den Vollblutstromer Mach-E nun das Mach-Eau, welches mit einer rauchigen Note und Anmutungen von Gummi und einem animalischen Element das Mustang-Erbe geruchstechnisch transportieren soll. Der nasale Kulturschock beim Umstieg auf den Neuzeit-Mustang dürfte damit etwas kleiner ausfallen.

Der Duft für den elektrischen Ford Mach-E – Mach-Eau GT. Foto: Ford

Den Blick komplett Richtung Zukunft richtet hingegen das Elektroauto-Start-up Hi Phi. Speziell für ihren Luxus-Stromer X sind die Chinesen eine Partnerschaft mit dem Schweizer Duftexperten Givaudan eingegangen mit dem Ziel, den Edelelektriker mithilfe feiner Duftwelten in puncto Luxus auf ein höheres Niveau zu hieven. Der Parfümriese Givaudan hat jedenfalls seine Freude bekundet, seine Düfte erstmals in New-Energy-Fahrzeugen integrieren zu dürfen und so Premium-Erfahrungen über das olfaktorische Empfinden zu ermöglichen. Es sollen gleich mehrere Parfüms in der global spezialisierten Parfümschule von Givaudan in Paris für den X kreiert werden. Die Dufthalter im Fahrzeug können drei Düfte auf einmal aufnehmen. Kunden von Hi Phi sollen zudem die Möglichkeit bekommen, ihren ganz eigenen Duft für ihren X zu designen.

Beyond the Collection heisst die mehrere Düfte umfassende Kollektion für Damen von Bentley. Bentley Fü den Hiphi X hat der Schweizer Parfüm-Riese Givaudin gleich mehrere Premium-Düfte entwickelt. HiPhi Für die #UrbanAnimals unter den Jaguar-Fahrer produziert Laliqe den Duft «Classic Electric Sky». Jaguar 1 / 3

Schon länger im wohlriechenden Autobusiness ist der in Schweizer Hand befindliche französische Luxushersteller Lalique: Unter der Ägide des Schweizer Unternehmers Silvio Denz entwickelt und produziert Lalique Beauty bereits seit 2003 Parfüms und edle Flacons für die englischen Luxusmarken Jaguar und Bentley. Darunter auch Exklusivitäten wie die Bentley Black Crystal Edition, die nur zwölfmal aufgelegt wurde und mittlerweile für über 20’000 Franken gehandelt wird. «Bei unseren Produkten geht es natürlich nicht nur um den Duft», so Denz. «Als traditioneller Hersteller von Glas- und Kristallobjekten im Luxussegment betrachten wir die Flacons auch als kleine Kunstobjekte.» Nachdem die Bentley Collection nur für Männer gestartet ist, gibt es mittlerweile auch sieben Düfte für Frauen – von Radiant Osmanthus bis zu Exotic Musk. Und während sich die Elektrifizierung bei Bentley derzeit noch auf Plug-in-Hybride beschränkt, hat Lalique für Jaguar und den vollelektrischen E-Pace auch dessen Elektrifizierung zum Duft gemacht: Classic Electric Sky heisst der Duft für die #UrbanAnimals. Für Männer, deren «Himmel keine Grenzen hat».

Auch die Formel 1 mischt mit

Neben Herstellern haben auch andere Geschäftsfelder der Autobranche neuerdings die Welt der Düfte für ihr Marketing entdeckt. Eau de New Car heisst etwa das 2020 vorgestellte Parfüm der Internetbörse Auto Trader aus Grossbritannien. Der exklusive Duft soll demnach «den verführerischen und inspirierenden Geruch eines neuen Fahrzeugs replizieren». Noten von feinem Leder und Hartwachs aus den hochwertigsten Fahrzeugen mit einem Finish aus Moschus und Teppicharoma wurden versprochen. Allerdings wurden nur zehn Flacons mit 50 ml Inhalt zum Stückpreis von mehr als 200 Euro verkauft. Die sind längst weg und werden auch nicht neu aufgelegt. Tatsächlich steckte hinter dieser Parfümnummer keine ernste Verkaufsabsicht, sondern nur eine PR-Aktion, die den Namen Auto Trader erfolgreich in die Medien brachte.

Ebenfalls vornehmlich Aufmerksamkeit erzeugen soll eine seit Ende 2020 von der Formel 1 angebotene Parfümserie namens F1 Fragrances Engineered Collection. Diese wurde laut Pressetext entwickelt, um Fans der Rennsportserie auf eine Formel-1-Reise mitzunehmen, die mehrere Etappen beinhaltet. Während etwa eine Duftkomposition die Noten von Gummiabrieb, Regen und salzigem Asphalt transportiert, vermittelt eine andere mit Champagnerakkord, trockenem Bernstein und Holzaroma die Freude am Feiern. Die Kollektion umfasst insgesamt fünf Fläschchen mit unterschiedlichen Düften. Das Paket kann weiterhin zum Preis von 225 Euro bestellt werden.

