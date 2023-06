Die Nato muss klären, unter welchen Umständen ein Beitritt der Ukraine möglich sein wird: Der ukrainische Verteidigungsminister Olexi Resnikow zu Besuch bei Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Foto: Virginia Mayo (AP)

In drei Wochen findet in der litauischen Hauptstadt Vilnius das Nato-Gipfeltreffen statt. Bei der letzten derartigen Zusammenkunft im Juni 2022 in Madrid stand die Allianz noch unter Schock. Russland hatte gerade die Ukraine angegriffen, an der Ostgrenze des Bündnisses herrschte Krieg. Ein Jahr später ist dieser Krieg zwar nicht vorbei, aber die Nato hatte seither Zeit, etwas grundsätzlicher über ihren Zustand nachzudenken. Und dieser ist nicht rundum erfreulich.