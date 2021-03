Rat eines Abenteurers – Die Natur ist stärker als unser Wille Der Norweger Erling Kagge hat als erster Mensch die «drei» Pole zu Fuss erreicht: Nordpol, Südpol und den Mount Everest. Er ist überzeugt: was wirklich zählt im Leben, lehrt uns nur die Natur. Erling Kagge (Das Magazin)

Der Abenteurer, Verleger und Kunstammler Erling Kagge, irgendwo draussen in Norwegen. Foto: Lars Petter Pettersen

Ich habe schon den Atlantik überquert, in einem Segelboot Kap Hoorn umrundet. Ich bin zum Nordpol marschiert und zwei Jahre später zum Südpol. Ich war auf dem Gipfel des Mount Everest und tief unter der Erde in den Eingeweiden von New York. Ich habe diese riesige Stadt einmal von Nord nach Süd durchmessen, den Abwasserkanälen folgend, den Versorgungsschächten und U-Bahn-Tunneln, von der Bronx bis hinunter an die Jamaica Bay. Und alle diese Expeditionen haben mich am Ende nur zwei Dinge gelehrt. Erstens: Es ist nicht möglich, das Wohlergehen des Menschen vom Wohlergehen der Natur zu trennen. Und zweitens: Es ist naiv, nur auf eine menschengemachte Umgebung zu vertrauen und nicht zu beachten, was die Natur sagt.