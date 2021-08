Neue Moods-Direktorin – Die neue Frau in der Zürcher Jazzszene Isabelle Tschäppeler übernimmt ab November die Leitung des Jazzclubs Moods. In ihrer neuen Rolle möchte sie vor allem Frauen und Newcomer fördern. Sara Belgeri

Übernimmt ab dem 1. November die Leitung des Moods: Isabelle Tschäppeler. Foto: PD

Isabelle Tschäppeler war 16, als sie ihr erstes Konzert besuchte. Und sie wusste: Sie will die Musik nicht nur hören, sondern Konzerte auch selbst organisieren. Also begann sie, im Promoteam des Kiff Aarau Flyer zu verteilen. Bereits zwei Jahre später gründete sie das eigene Veranstaltungslabel «Arthole». Tschäppeler erinnert sich zurück ans erste grosse Konzert, das sie organisierte, die Band hiess Portugal, The Man. Damals, also 2008, war die amerikanische Band in der Schweiz noch weitgehend unbekannt.

Insofern überrascht es auch nicht, dass Tschäppeler, erst 32, Direktorin des Jazzclubs Moods wird. Schliesslich ist sie bereits ihr halbes Leben in der Kulturbranche tätig, bringt langjährige Erfahrung aus dem Club- und Festivalbereich mit. Dabei hatte sie dieser Welt schon beinahe den Rücken gekehrt.