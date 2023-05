Neue Eishalle in Kloten – Die neue Garderobe ist wichtiger Der EHC Bassersdorf ist der zweitwichtigste Mieter der neuen Schluefweg-Halle. Deren kleine Eisfläche ist für den Männer-Zweitligisten kein allzu grosses Thema. Peter Weiss

Eitel Freude bei Chefcoach Patrick Meichtry und seinen Spielern vom 2.-Liga-Team des EHC Bassersdorf: In der neuen Saison können sie wieder zweimal wöchentlich in Kloten trainieren und bekommen endlich eine eigene Garderobe. Foto: Leo Wyden

Willy Staiger, der Sportchef der ersten Männer-Mannschaft des EHC Bassersdorf, zeigt sich sehr erleichtert über den Abschluss der zweijährigen Bauphase in Kloten. Dank der Fertigstellung der Schluefweg-Halle kann sein Team in der kommenden Saison nun wieder zweimal pro Woche in Kloten trainieren, nachdem während der Bauzeit jeweils eine Einheit in Kloten und die andere in Wallisellen übers Eis gegangen ist. Auch darin, dass in Kloten rund einen Monat früher als bis anhin eine zweite Eisfläche zur Verfügung steht, sieht er einen grossen Pluspunkt.