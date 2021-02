Papierlose Steuererklärung – Die neue Online-Steuererklärung freut und frustriert Abstürze, Mängel – aber auch Lob: Die neue Online-Steuererklärung funktioniert noch nicht perfekt, wird aber rege genutzt. Heinz Zürcher

Bisher musste die online ausgefüllte Steuererklärung jeweils ausgedruckt und unterschrieben werden. Neu geht alles online – sofern das System funktioniert. Foto: Keystone

Oliver Maurer hat sich gefreut, seine Steuererklärung endlich online ausfüllen und papierlos abschicken zu können. Seit diesem Jahr geht das im Kanton Zürich. Wer bisher die Steuererklärung online ausgefüllt hat, musste sie danach ausdrucken, unterschreiben und per Post einreichen.

Maurer, der in Wirklichkeit anders heisst und anonym bleiben will, hatte beruflich lange mit Gemeindefinanzen zu tun. Nun will er vom neuen kantonalen Online-Tool Gebrauch machen und seine Steuerdaten möglichst schnell eingeben. Doch seine Vorfreude weicht bald Frust.

Die Personalien sind nicht allesamt übernommen worden. Und nachdem er mehrere Dokumente hochgeladen hat und ein weiteres hinzufügt, werden die vorherigen plötzlich gelöscht. Auch findet er den Button zur Erfassung seines Bankkontos nur über Umwege.