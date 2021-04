Pop-Briefing – Die neue Rap-Sendung von SRF ist ziemlich beunruhigend Schweizer Hip-Hopper werden im TV-Duell stinkig, Slam-Poetin Lara Stoll macht Tanzbodenmusik – und 50 neue Wunder-Songs, das gibts in der heutigen Pop-Kolumne. Ane Hebeisen

Da liegt das Schweizer Musikantentum am Boden: «Battle Mansion» ist eine Mischung aus «The Biggest Loser» und einem Kindergeburtstag. Foto: Screenshot / SRF

Das muss man hören

Der Song der Woche kommt heuer aus Australien, von wo aus ein gewisser Genesis Owusu mit seinem glorios-erfrischenden Debütalbum die Welt zu erobern trachtet. Der in Ghana geborene Musiker schlenkert abenteuerlich zwischen Hip-Hop, Soul, Post-Punk und 80s-Pop und thematisiert auf diesem denkwürdigen Werk zwei Dinge, die ihn ein Leben lang begleitet haben: Depressionen und Rassismus, ohne dabei den Schlechte-Laune-Gong zu schlagen. Seinen musikalischen Eklektizismus erklärt er so: «Ich möchte klingen wie Prince, der 2020 als Rapper in Australien lebt.»