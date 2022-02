Gendern in der Architektur – Die neue Titel Neuerdings nennt sich eine deutsche Zeitschrift «Die Architekt». Warum? Gerhard Matzig

Das Cover der neuen Zeitschrift, die der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten herausgibt. Foto: PD

Architektinnen und Architekten sind Menschen, möglicherweise auch Menschinnen, die schon berufsbedingt mit der Zeit gehen (müssen). Ständig sind sie dabei, sich neu zu erfinden. Nichts modert so schnell wie das Modern-Sein. Das Allerneueste aber ist, dass sich auch die altehrwürdige Fachzeitschrift der architekt neu erfunden hat. Sie heisst jetzt, ein nicht ganz kleiner Trommelwirbel erscheint schon angesichts der evolutionären, ja revolutionären Grossschreibung angemessen: Die Architekt.

Du meine Güte – beziehungsweise: Wie «cringe» ist das denn? Der Hintergrund ist soweit klar. Die gotische Kathedrale von heute ist die geschlechtssensible Sprache. Und weil es viele Frauen im Architektenberuf gibt, der quantitativ bereits ein Architektinnenberuf ist (samt Gender-Pay-Gap als Lohnlücke zwischen Mann und Frau), hat sich der Bund Deutscher Architekten (BDA) jüngst erst in den Bund Deutscher Architektinnen und Architekten umbenannt. Gut so. 118 Jahre nach der Gründung des Berufsverbandes zwar – aber besser Neo-Rokoko als nie.

Das gilt auch für die vom BDA herausgegebene Zeitschrift, die sich nun 70 Jahre nach ihrer Gründung zur Zeitgenossenschaft verpflichtet. Ist es aber auch klug, wenn man schon im Titel einer verbandspolitischen Zeitschrift das Fehlen einiger Buchstaben als heiteres Beruferaten inszeniert? Die Architekt? Wie bitte? Es könnte natürlich Die Architektin heissen.

Charmant grotesk

Leider wäre das, es gibt auch männliche Architekten und sogar diverse Architekten, sexistisch und exkludierend. Also wie, hm, seit 70 Jahren schon. Abgesehen davon könnten dem BDA ein Extra-«I» und ein Extra-«N» zu teuer gewesen sein, weil das Budget bereits für die extravagante Grossschreibung und die beauftragte Berliner Kreativ-Agentur draufgegangen ist. Oder soll es heissen: Die Architektur? Dann würde das «ur» fehlen – ein lässiger Hinweis, wie wenig urtümlich, urnenartig oder auch uralt man doch ist. Trotz der 118 Jahre.

Aber tatsächlich geht es, wie man das im Editorial der jetzt mit stark verbesserter XX-Formel erschienenen Publikation nachlesen kann, um «die rhetorische Figur der Ellipse». Gemeint ist eine Auslassung.

Die Architekt muss man so im Geiste vervollständigen: Die (jetzt bitte mitdenken: Zeitschrift) Architekt. Nun hat man erstens den alten Titel aus «der architekt» denkmalpflegerisch korrekt zitiert und zweitens die weibliche und männliche Form in top angesagter Weise zwangsverheiratet. Man könnte das, wäre es – «die Komplexität und Widersprüche des Berufsfeldes» dadaistisch karikierend – nicht um so viele bizarre Ecken herum gedacht, wie es sie sonst vielleicht nur noch im Bauhausgebäude in Dessau gibt, fast schon charmant grotesk finden.

