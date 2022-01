Astrologie im Trend – Die neuen Sternguckerinnen Auf Instagram wimmelt es von Astro-Influencern, Horoskope werden gelesen wie verrückt. Und konsumiert wird all das vor allem von Frauen. Was ist da los? Paulina Szczesniak

Am 14. November 2021 sang Adele für eine superexklusive Zuschauerschaft in Los Angeles. Und ein bisschen auch für die Sterne über ihr. Foto: Cliff Lipson (CBS via Getty Images)

Saturn erwischte Adele eiskalt. Bis dahin wars super gelaufen mit der Karriere, mit der Beziehung, ihr Söhnchen gedieh prächtig. «Dann traf ich auf meine Saturn-Rückkehr», erzählte die Sängerin im November der US-«Vogue». Es dauert 30 Jahre, bis der Ringplanet die Sonne umrundet hat und exakt an die Position zurückkehrt, in der er war, als man geboren wurde. «Wenn das passiert, kann das dein Leben auf den Kopf stellen. Du fragst dich: Wer bin ich? Was will ich? Was macht mich wirklich glücklich?»

Bei Adele wars offenbar nicht der Status quo. Sie trennte sich, zog nach L.A., verbrachte enorm viel Zeit im Gym, mit Meditieren und beim Therapeuten. «Als Stier mag ich mein Leben gut geplant, und was da an Veränderungen abging, war kein bisschen planbar.» Doch Adele kam gestärkt aus dem Sturm heraus: mit einem Saturn-Tattoo am Unterarm, mit dem Album «30» – und, zum Release, einem superexklusiven Open-Air-Konzert vor dem schönsten Planetarium der USA: dem Griffith Observatory in Hollywood. Oben die Sterne, darunter der Star mit nachtschwarzer Robe und zum Tattoo passenden Riesen-Saturn-Ohrringen.