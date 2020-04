Hofladen in Dietlikon – Die Neueröffnung kam zur richtigen Zeit Der Hofladen der Familie Heiniger ist seit Anfang März neu gestaltet. Viele Einwohnerinnen und Einwohner von Dietlikon haben die nahe gelegene Einkaufsmöglichkeit entdeckt. Marlies Reutimann



Hansueli und Katja Heiniger in ihrem neu gestalteten Hofladen. Foto: Francisco Carrascosa

Niemand konnte ahnen, dass die Corona-Krise genau dann richtig losging, als Hansueli und Katja Heiniger Anfang März ihren neu gestalteten Hofladen eröffneten. Zuvor betrieben sie den Laden etwas abseits und wechselten aus Platzgründen in den ehemaligen Lagerraum direkt an der Strasse. Mit kreativen Ideen und Geschick verwandelten sie den Raum in einen einladenden Verkaufsladen.