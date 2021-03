Frösche, VW-Wracks, Hobbits & Co. – Die neun wunderlichsten Museen der Schweiz Endlich dürfen sie wieder öffnen, und die meisten von ihnen tun das auch so schnell wie möglich: die weit über 1000 Museen hierzulande. Hier eine Auswahl an überraschenden Museen abseits der grossen Städte. Silvia Schaub

Musée des Grenouilles, Froschmuseum, Estavayer-le-Lac, NE

Gesellige Runde: Satirische Szene im Froschmuseum von Estavayer-le-Lac. Foto: Keysone

Es sind keine Menschen, die sich als Schulklasse, beim Barbierbesuch oder am Billardtisch präsentieren, sondern ausgestopfte Frösche! Im mittelalterlichen Städtchen Estavayer-le-Lac am Neuenburgersee ist das Musée des Grenouilles ein ziemlich skurriles Highlight. François Perrier, ein Unteroffizier im Vatikan, schuf diese satirischen Szenen mit insgesamt 108 Fröschen zwischen 1848 und 1860. Mit einem Hauch von Ironie widerspiegeln sie die Gesellschaft jener Zeit. Neben den lustigen Amphibien gibt das Museum auch Einblick in die Facetten des Lebens und der Arbeit vergangener Epochen.

Geöffnet: Dienstag bis Sonntag (März bis Dezember)

Museedesgrenouilles.ch

Schachmuseum, Rain, LU

Im wohl grössten Schachmuseum der Welt sind über 30’000 Exponate ausgestellt und hier finden auch Fachreferate statt. Foto: PD

Hier gibt es Bauern, Springer, Läufer und Könige zuhauf – im grössten Schachmuseum der Welt, das in Rain steht. Bei einem Besuch erfährt man an 58 Stationen nicht nur, woher die Bezeichnung Schach stammt, sondern kann auch die schönsten Schachfiguren der Welt, Briefmarken oder Filmszenen mit Schach bestaunen. 32’000 ausgestellte Exponate gibt es hier, neben unzähligen Schachbüchern und Spielen auch den gesamten Nachlass von Grossmeister Viktor Kortschnoi. Neben Museumsabenden mit Fachreferaten kann man natürlich auch selbst an die Bretter sitzen und sich auf das Spiel mit den 64 Feldern einlassen.

Geöffnet: Montag bis Samstag, aktuell nur auf Voranmeldung

Schachmuseum.ch

Museum Enter, Solothurn, SO

Alte Radios, so weit das Auge reicht: Das Enter-Museum liefert einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Unterhaltungselektronik. Foto: PD

Wie schnell und fundamental sich doch die Unterhaltungselektronik in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat! Das Museum Enter an der Südseite des Bahnhofs Solothurn zeigt die Meilensteine – vom ersten Schweizer Radiosender über den Apple 1 bis hin zu den Games der 1980er-Jahre. Da stehen Geräte aus einer anderen Welt, die zu ihrer Zeit zu den grössten Errungenschaften gehörten, wie etwa ein Lochkartenrechner aus den 1950er-Jahren, das allererste Röhrenradio oder der Eidophor, der erste TV-Projektor. Weit über 10’000 Objekte stehen in dem einzigartigen Museum, das notabene die grösste reale Ausstellung an funktionierenden Apple-Geräten Europas besitzt.

Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag

Enter.ch

Henkermuseum, Sissach, BL

Darstellung von 1506 einer Enthauptung vor den Toren der Stadt Konstanz, ausgestellt im Henkermuseum. Foto: PD

Für dieses Museum muss man wahrlich starke Nerven haben: Im ehemaligen Gefängnis von Sissach werden im Henkermuseum auf drei Stockwerken rund 450 Gerätschaften aus dem Strafvollzug vergangener Zeiten vorgestellt. Da sieht man Folterinstrumente wie Daumenschrauben und Folterbirnen, Fesseln und Hinrichtungsutensilien, die man einst verwendete. Der Folterkäfig aus dem Film «Sleepy Hollow» hängt hier ebenso wie das Beil, das den Hals eines dänischen Hofdoktors durchtrennte. Richtig gruselig!

Geöffnet: Jeweils am ersten und dritten Sonntag im Monat

Henkermuseum.ch

Ebianum-Baggermuseum, Fisibach, AG

Im Baggermuseum gibts zahlreiche historische Baumaschinen zu bewundern und einen grossen Sandkasten, in dem sich Kinder an Elektrobaggern üben können. Foto: PD

Bagger fahren lieben nicht nur kleine Kinder, sondern auch manche Erwachsene. Im Ebianum in Fisibach kann man natürlich in solche steigen und eine Runde drehen. Aber das Baggermuseum ist auch eine Zeitreise durch die Geschichte der Firma Eberhard und der Baumaschinen. Zahlreiche historische Maschinen und Fahrzeuge aus über 100 Jahren werden gezeigt und ihre Arbeitsweisen vorgestellt. Zudem beherbergt das Museum eine der weltweit grössten Modellausstellungen mit rund 3000 Baumaschinen, Lastwagen und Kranen. Das Highlight ist der riesige Sandkasten mit Elektrobaggern und diversen Kinderfahrzeugen.

Geöffnet: Mittwoch und an Wochenenden

Ebianum.ch

VW-Käfer-Museum, St-Sulpice, NE

Dieser freundlich dreinblickende Oldtimer ist einer von rund 150 alten VW-Käfern im Museum von Saint-Sulpice.. Foto: Alain Germon / LMS

Aus dem einen VW wächst Efeu, aus dem anderen guckt frech eine Gämse heraus, und ein anderer wiederum schaut aus wie eine graue Maus. Stéphane Leuba hat alte Käfer-Wracks zu ungewöhnlichen und witzig inszenierten Objekten verwandelt. Rund 150 Fahrzeuge aus den Jahren 1950 bis 1979 sind in seinem einzigartigen Musée VW in Saint-Sulpice im Val de Travers auf drei Etagen zu bestaunen. Und an der Rat’s Bar aus recycelten Ersatzteilen von verschiedenen VW-Modellen kann man sich danach erfrischen.

Geöffnet: Wochenenden von April bis Oktober

Musee-vw.ch

Telephonica-Telefonmuseum, Islikon, TG

Wie schnell die technische Entwicklung voranschreitet, erkennen Telephonica-Besucher, wenn sie in der Ausstellung ihr altes Handymodell entdecken. Foto: PD

Kaum vorzustellen, dass man einst mit einer Anrufpfeife kommunizierte oder mit einer Buschtrommel. Wie reich die Zeit in Sachen Telefonie vor der Smartphone-Ära war, zeigt das Telefonmuseum Telephonica mit den eingangs erwähnten Geräten. Auf der Basis der umfangreichen Sammlung des Kreuzlinger Elektroingenieurs Max Straub ist das Museum im thurgauischen Islikon stetig gewachsen und zählt mittlerweile mehrere Hundert Objekte aus der Kommunikationstechnik der Eisenbahnen, aus dem Amateurfunkbereich oder Apparate aus der Richtfunktechnologie. Da gibt es Tauchertelefone, Vermittlungsgeräte, aber auch die neueste Technologie mit Bildtelefonen zu bestaunen.

Geöffnet: Sonntag (ausser Feiertage und nicht im Juli/August)

Telephonica.ch

Hobbit-Museum Greisinger, Jenins, GR

Mittelerde liegt vor der Tür, in der Bündner Herrschaft in Jenins, wo Bernd Greisinger ein ganzes «Hobbit»-Universum erschaffen hat. Foto: PD

Wer einmal ins Reich der Mittelerde des Schriftstellers J.R.R. Tolkien eintauchen will, muss nicht ins Ausland verreisen. In der Bündner Herrschaft in Jenins hat sich der Sammler Bernd Greisinger in seinem Haus ein ganzes «Hobbit»-Universum eingerichtet. Da zeigt in einer Ecke Troll Benny fletschend seine Zähne, in einer Höhle kauert Gollum, und auch Balrog ist nicht weit. Das überwiegend unterirdisch angelegte Greisinger Museum beherbergt die weltweit wohl grösste und bedeutendste Sammlung zum Thema Mittelerde – mit Hunderten von Gemälden, Tausenden von Büchern sowie unzähligen Replikas, Figuren und Filmrequisiten.

Geöffnet: Auf Voranmeldung, nur mit Führung, sobald solche wieder erlaubt sind

Greisinger.museum

Flaschenmuseum, Willisau, LU

Beim Flaschenmuseum in Willisau ist schon von weitem zu erkennen, worum es im Innern der ehemaligen Käserei geht. Foto: PD

Die 7,5 Meter grosse Flasche ist nicht zu übersehen. Sie ziert das Flaschenmuseum in einer ehemaligen Käserei in Willisau, wo Sepp Stadelmann innerhalb der letzten 40 Jahre über 40’000 Flaschen zusammengetragen hat. Mehr als 5000 davon kann man im Museum auch besichtigen. Grosse und kleine Flaschen, in allen Farben und Formen, spezielle Neuschöpfungen, aber auch Fehlfabrikationen gehören dazu – vom Medizinfläschchen über das Flaschenschiff bis zur Geigen- und zur Magnumflasche. Und weil jedes Stück so speziell ist, steckt auch hinter jedem eine eigene Geschichte, die der Museumsbesitzer gern erzählt.

Geöffnet: Jeweils am letzten Sonntag im Monat