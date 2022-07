Halb in Kloten, halb in Opfikon – Die neusten Hotelpläne in der Lärmhölle Zwischen S-Bahn- und Glattalbahn-Linie soll an der Station Balsberg ein imposanter Hotelkomplex mit 156 Zimmern entstehen – trotz überschrittener Lärmgrenzwerte. Christian Wüthrich

Die Skizze zum Bauprojekt zeigt den Blick von Glattbrugg her über die Flughofstrasse auf den geplanten Hotelkomplex, mit dem kleineren Haus auf Opfiker und dem höheren Haus auf Klotener Boden. Illustration: Lika Group

Ob das neuste Bauvorhaben in unmittelbarer Flughafennähe abheben kann, ist noch offen. Von den lokalen Baubehörden darf es nämlich gar nicht bewilligt werden – am vorgesehenen Standort ist es zu laut. Gleich an mehreren Messpunkten auf dem betreffenden Bauland werden die Lärmimmissionsgrenzwerte gemäss einem Gutachten überschritten.