IAA Mobility 2021 – Die neusten Trends rund ums Auto Mit Einspritzdüsen, Steuerketten und Getriebezahnrädern lässt sich künftig wohl nur noch schwer Geld verdienen. Darum stellen die Zulieferer ihr Portfolio um, wie sich auf der IAA zeigte. Holger Holzer

Die Zulieferer stellen sich auf der IAA auf neue Zeiten ein. Fotos: SP-X ZF zeigt seinen neuen Supercomputer «ProAI», der autonomes Fahren bis Level 5 erlauben soll. Brose will im Auto für mehr Bequemlichkeit sorgen. 1 / 5

Die Transformation der Autoindustrie stellt nicht nur die traditionellen Hersteller vor Herausforderungen. Auch die Zulieferer müssen ihre Produkte und Dienstleistungen an völlig neue Anforderungen anpassen. Auf der IAA Mobility in München zeigten sie vergangene Woche, wie das gelingen soll. Vier grosse Trends lassen sich erkennen.

Günstiger bauen

Die Entwicklung von E-Autos ist für die Hersteller teuer und langwierig, Hilfe von Zuliefererseite ist daher sehr willkommen. ZF bringt sich dafür mit dem sogenannten «Modular eDrive Kit» in Stellung, einem modularen Baukasten aus aufeinander abgestimmten Komponenten, der neben E-Motoren auch Inverter, Software und verschiedene Getriebeoptionen bietet. In ihren unterschiedlichen Varianten lässt sich die Technik für verschiedene Fahrzeuge nutzen – vom 100 kW/150 PS starken Kompaktwagen bis hin zum Premium-Modell mit 200 kW/300 PS und schnell ladendem 800-Volt-Batteriesystem. Das Unternehmen vom Bodensee verspricht verkürzte Entwicklungszeiten und hohe Reifegrade. Ähnliche Technik-Pakete gibt es auch bei anderen Zulieferern. Bosch etwa packt in seiner «eAchse» Leistungselektronik, Elektromotor und Getriebe zu einer Einheit zusammen. Das Ganze lässt sich ausserdem im sogenannten Advanced Driving Module mit Lenkung, Bremse und Motorsteuerung zu einem kompletten Achsmodul für Vorder- und Hinterachse verbauen.

Besser sehen

Noch komplexer und teurer als der Bau eines E-Autos ist die Weiterentwicklung des automatisierten Fahrens. In München sind nicht zuletzt die neuesten Sensorgenerationen für die Umfeldüberwachung zu sehen. US-Zulieferer Velodyne etwa zeigt die aktuelle Bandbreite von Laserscannern, darunter den «Velarray», der keine beweglichen Laserkomponenten mehr benötigt und mit einer Reichweite von 200 Metern aufwartet. Wie sich Lidar und Co. künftig unauffällig in ein Fahrzeug integrieren lassen, zeigt Webasto mit einem Dachmodul, das zudem Reinigungstechnik für die Sensor-Augen enthält. Die nämlich müssen regelmässig sauber geblasen oder gewischt werden, um korrekt zu sehen. Noch einen Schritt weiter Richtung Anwendung geht Bosch: Die Stuttgarter demonstrierten in einem Münchner Parkhaus das autonome Parkieren. Dort manövrierten sich Autos auf Smartphone-Befehl fahrerlos in den zugewiesenen Stellplatz, ohne dass der Fahrer das Geschehen überwachen musste. Möglich wird das durch das Zusammenspiel von Fahrzeugsensorik und intelligenter Parkhausinfrastruktur. Dass auch bei der Sensortechnik für nicht autonome Fahrzeuge noch Entwicklungspotenzial liegt, will Magna mit seinem digitalen Radar «Icon» zeigen. Es soll deutlich besser «sehen» als analoge Radarsysteme und etwa auch ein Pannenfahrzeug in einem dunklen Tunnel oder bis zu 150 Meter entfernte Fussgänger erkennen können. Die Markteinführung dieser neuen Radartechnologie ist bereits für 2022 geplant.

Schneller rechnen

Neben Stahlbau und Mechanik wird Elektronik für die Autobauer immer wichtiger. Das vor allem für seine Handy- und Tablet-Prozessoren bekannte US-Unternehmen Qualcomm reagiert auf den wachsenden Bedarf an Rechenpower mit der Präsentation des Snapdragon-8155-Chips, der unter anderem in modernen Infotainmentsystemen zum Einsatz kommen soll. Für anspruchsvollere Anwendungen ist der Supercomputer «ProAI» von ZF gedacht, der autonomes Fahren bis Level 5 erlauben soll. Er kann mit Prozessoren von verschiedenen Herstellern bestückt werden und ermöglicht eine maximale Rechenleistung von 1000 Tera-OPS. Gleichzeitig soll der Stromverbrauch um 70 Prozent unter dem des Vorgängers liegen. Der Serieneinsatz soll 2024 starten.

Schöner wohnen

Weltweit verbringen die Menschen immer mehr Zeit im Auto. Der PW wird zum «third place» – zum dritten wichtigen Aufenthaltsort nach Wohnung und Büro –, wie es im Branchenjargon heisst. Entsprechend wohnlich soll es im Inneren zugehen. Zulieferer Brose will das mit zahlreichen Detaillösungen ermöglichen – von der bei Annäherung automatisch öffnenden Tür bis hin zum extraschnellen Stellmotor für die Sitze. Denn spätestens im zeitweise autonom fahrenden Auto bekommt die Anpassung der Sessellandschaft im Innenraum eine wichtige Bedeutung – von der Fahr- in die Entspannungsposition soll es möglichst schnell gehen. Dabei hilft auch ein vernetztes Schienensystem, mit dem sich Innenraumelemente unabhängig voneinander verschieben lassen. Fussstützen oder Ablageflächen sind dann nur zu sehen, wenn sie auch benötigt werden, und ansonsten platzsparend verstaut. Wie der Innenraum der Zukunft konkret aussehen könnte, zeigt etwa Continental. An Bord der Studie «Ambienc3» auf Basis eines T2 Bulli zeigen die Hannoveraner neben moderner Möblierung, Licht- und Klimakonzept auch das vielleicht erste serientaugliche weisse Lenkrad. Denn ein spezieller Überzug macht es komplett schmutzunempfindlich.

IAA Mobility in Zahlen Infos einblenden Teilnehmer/Besucher: 400’000

Journalisten: 3500 aus 95 Ländern

Aussteller: 744 Aussteller und 936 Referenten aus 32 Ländern. Davon 98 Aussteller aus der Automobilindustrie, 152 Zulieferer, 75 Velomarken und 78 Start-ups

Ausstellungsfläche: 315’000 m² Event Space, wovon 250’000 im Messegelände und 65’000 m² in der Innenstadt von München

Social Media: Die Kanäle der IAA Mobility 2021 verzeichneten über 140 Millionen Seitenaufrufe

Die nächste IAA Mobility findet vom 5. bis 10. September 2023 in München statt

