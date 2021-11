Sonntagsfrühstück im Überblick – Die nicht ganz einfache Suche nach dem Unterländer Brunch Wer in den Bezirken Bülach und Dielsdorf einen Sonntagsbrunch geniessen möchte, hat eine überschaubare Auswahl. Aber es gibt auch hier neue Ideen. Daniela Schenker

Etwas frischer kulinarischer Wind könnte dem Unterländer Sonntagsfrühstück guttun, fand Sarah Hiltebrand vom Bülacher Restaurant Brew Pub. Foto: Raisa Durandi

Die Zürcherinnen und Zürcher können es am Sonntag amerikanisch, asiatisch, vegan, schweizerisch, edel, urchig und oft bis in den späten Nachmittag: brunchen. Die Kombination aus Frühstück und Mittagessen ist in der Metropole so beliebt, dass Trendscouts und Gastroführer Brunch-Ranglisten veröffentlichen und diese regelmässig aktualisieren. Wer im Internet nach «Brunch Zürich» sucht, dem läuft schon beim Anblick der aufwendig präsentierten Köstlichkeiten das Wasser im Mund zusammen.

Was aber, wenn es einem im Unterland nach einem besonderen Sonntagszmorge ausserhalb der eigenen vier Wände gelüstet? Das Ergebnis der Suche nach den Begriffen «Brunch und Unterland» lässt den Magen noch mehr knurren – oder führt direkt wieder nach Zürich. Als ob die Schwamendinger Ziegelhütte in Rafz läge! Beim Stichwort Bülach wird es schon etwas nahrhafter. Im Bezirkshauptort ergibt der erste Klick immerhin zwei Treffer.