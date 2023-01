Neujahrsgala in Kloten – Die Normalität kehrt mit Pauken und Trompeten zurück Gab es im Vorjahr noch Zertifikationskontrolle und Mineralwasser statt Wein, konnte die 23. Klotener Neujahrsgala wieder wie gewohnt durchgeführt werden. Daniela Schenker

Die Brass Band Eglisau wusste das Publikum im Stadtsaal Schluefweg zu begeistern. Foto: Sibylle Meier



An die 500 Gäste kam am Samstag in den Stadtsaal Schluefweg. Die meisten von ihnen im Pensionsalter, mit regennassen Mänteln und vom Winde zerzausten Haaren, denn das zeitgleich stattfindende Eishockeyspiel machte die Parkplatzsituation prekär.