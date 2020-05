Editorial – Die Österreicher und die Deutschen machen es vor Langsam hat man das Gefühl, den Schweizer Politikern sei mittlerweile das Gefühl für Verhältnismässigkeit völlig abhandengekommen. Meinung Arthur Rutishauser

«Gewisse Schweizer Politiker zeigen keine Spur von Coolness»: Chefredaktor Arthur Rutishauser. Foto: Urs Jaudas

«Nun können wir ein bisschen cooler werden», sagte Bundesrat Alain Berset letzte Woche in den Titeln der Tamedia. Dafür wäre es höchste Zeit, aber danach sieht es im Moment überhaupt nicht aus. Als am Samstagmorgen das Bundesamt für Gesundheit fälschlicherweise berichtete, die Zahl der neuen Corona-Ansteckungen sei auf 98 gestiegen, ging es nur Sekunden, bis die Diskussion begann, ob wir bereits wieder in den Lockdown sollten. Kurz darauf stellte sich heraus, dass es ein Fehlalarm war – die korrekte Zahl ist um 40 tiefer. Als in Basel, Bern und Zürich ein paar Hundert Leute friedlich demonstrierten, grossteils sogar mit Social Distancing, schritt sofort die Polizei ein. In Zürich stritten sich die Politikerinnen und Politiker von Stadt und Land bereits im Vorfeld, was denn nun erlaubt sei und was nicht. Ständerat Ruedi Noser twittert: «Irgendwann wird ziviler Ungehorsam zur Bürgerpflicht.» FDP-Mann Noser tönt schon fast wie ein Aktivist der Jugendbewegung der 80er, weil er meint, er könne nicht mehr mit seiner Frau Händchen halten. Langsam hat man das Gefühl, den Politikern sei das Gefühl für Verhältnismässigkeit völlig abhandengekommen. Von Coolness keine Spur.