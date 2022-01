Schweizer Ski-Chef ausser sich – «Die FIS hat komplett versagt»

Der Sieg von Vincent Kriechmayr am Lauberhorn sorgt in den Reihen der Schweizer für Ärger. Walter Reusser, Direktor von Swiss-Ski, spricht von «Tricksereien».

Sie wollten Protest einlegen gegen die Starterlaubnis von Kriechmayr, konnten das aber nicht.

Ja, weil das ein Gremium der FIS entschieden hat und es hiess: Das sei die höchste Instanz, also darf er starten. Wir hätten aber noch am Samstag nach dem Rennen die Möglichkeit gehabt für einen Protest. Ich fragte meine Athleten, diese sagten, es sei in Ordnung so, wie es ist. Kriechmayr zu bestrafen, wäre ja auch das Dümmste gewesen, was wir hätten machen können. Wir entschieden uns für Sportsgeist und Fairness. Wenn er gut fährt und gewinnt, hat er den Sieg verdient, er kann ja nichts für die Situation.