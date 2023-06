Ein ukrainischer Soldat feuert einen Mörser auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. Foto: Efrem Lukatsky (Keystone)

«Die Zeit ist gekommen, zurückzuholen, was uns gehört»: So lautet die Losung eines Videos, das der ukrainische Oberbefehlshaber Waleri Saluschni vor wenigen Tagen vorstellte. Wo und wann kommt sie, die ukrainische Frühjahrsoffensive, über die seit Wochen spekuliert wird? Gemäss Saluschni hatte sie eigentlich schon im März beginnen sollen, wurde dann aber mehrmals verschoben: wegen unzureichenden Materials, der hohen Verluste in der Ostukraine und wegen des Regenwetters, das Felder und Wege länger als gewöhnlich unpassierbar für Militärfahrzeuge machte.