Fünfter Sieg der ZSC Lions – Die Omikron-Musterknaben sind nicht zu bremsen In einer hektischen Partie ringen die ZSC Lions den SC Bern 4:3 nieder und feiern ihren fünften Erfolg in Serie. Auch dank einer späten Intervention Krügers. Simon Graf

Am Anfang und am Schluss jubelten die ZSC Lions: Chris Baltisberger (Mitte) hat das 2:0 erzielt. Foto: Claudio Thomas (freshfocus)

Die ZSC Lions trotzen der Omikron-Welle, sind als eines von wenigen Teams (noch) nicht in Quarantäne gewesen und spielen im neuen Jahr wacker weiter. Ihr breites Kader hilft ihnen dabei. Drei Spieler sind aktuell wegen des Coronavirus in Quarantäne, das ist zu verkraften. Und wenn es gut läuft, möchte man eine Pause umso mehr vermeiden. Gegen den SC Bern feierten die Zürcher mit dem 4:3 am Sonntagnachmittag ihren fünften Erfolg in Serie.

Die Partie vor rund 9000, mehrheitlich diszipliniert maskierten Zuschauern begann für die ZSC Lions ideal. In der 5. Minute schloss Chris Baltisberger im ersten Powerplay eine flüssig vorgetragene Kombination mit dem 1:0 ab. In der 13. Minute verwertete der kantige Flügel im zweiten Überzahlspiel einen Abpraller zum 2:0. Die Saisontore sechs und sieben dürften Baltisberger, in diesem Winter nach seinem Schienbeinbruch noch nicht ganz der Alte, gut getan haben.

Der SCB liess sich durch den Rückstand indes nicht gross beeindrucken und kam in der 17. Minute durch eine feine Einzelleistung von Thomas auf 1:2 heran. Die Partie wogte in der Folge hin und her, wobei Malgin (38.) die goldene Gelegenheit zum 3:1 verpasste und Henauer kurz vor der zweiten Pause mit einem platzierten Flachschuss auf 2:2 ausglich.

Hatten die Berner in den ersten 40 Minuten eher Vorteile gehabt, steigerten sich die ZSC Lions im Schlussabschnitt. Das 3:2 Roes (51.) per Direktschuss war die logische Folge. Malgin (58.) stibizte später im Duell der Topskorer Kahun den Puck, zog davon und erhöhte auf 4:2. Doch es wurde nochmals spannend. Thomas verkürzte 69 Sekunden vor Schluss auf 3:4, und hätte Krüger in den Schlusssekunden nicht den Stock des einschussbereiten Moser festgehalten, das 4:4 wäre auch noch gefallen. Doch der Schwede handelte instinktiv richtig und sicherte den Zürchern die drei Punkte.

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher, 2018 einen Bestseller über Roger Federer. Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.