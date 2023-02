Proteste gegen Justizreform in Israel – Die Opposition warnt vor einer «dunklen Diktatur» Drinnen im Parlament in Jerusalem bringt die Regierungsmehrheit die umstrittene Justizreform auf den Weg. Draussen demonstrieren etwa hunderttausend Menschen, die Israels Demokratie in Gefahr sehen. Peter Münch aus Tel Aviv

Ein tiefer Riss geht durch die Bevölkerung: Massendemonstration in Jerusalem. Foto: Amir Levy (Getty Images)

Was sie wohl hören da drin, unter dem mächtigen Flachdach, in den heiligen Hallen der Demokratie? Hören sie den Lärm, spüren sie die Wut? Dort drüben in der Knesset, dem israelischen Parlament, haben sich am Montag die Abgeordneten des Rechtsausschusses zusammengefunden, um die seit Wochen umkämpfte Justizreform auf den legislativen Weg zu bringen. Und hier draussen, auf den Strassen und Wiesen und erdigen Brachflächen des Jerusalemer Regierungsviertels, haben sich die Demonstranten versammelt, um mit aller Wucht gegen diese Reform zu demonstrieren. «De-mo-kratia», skandieren sie. Sie sind viele, und sie sind laut.