Auswirkung auf den Pflegenachwuchs – Die Pandemie schreckt ab – und motiviert zugleich An den Zürcher Fachschulen sind die Anmeldungen fürs Pflegestudium rückläufig. Warum junge Menschen trotz Pandemie ihre Zukunft im Pflegeberuf sehen. Susanne Anderegg Boris Müller (Foto)

Die Pandemie hat vielen Pflegenden zusätzlichen Stress gebracht. Foto: Dominique Meienberg

Sie sind ausgebrannt, weil sie ständig einspringen müssen für kranke Kolleginnen. Sie sind gestresst, weil zu wenig Personal auf der Abteilung ist. Sie sind unzufrieden, weil sie den Patientinnen nicht jene Aufmerksamkeit schenken können, die sie für sinnvoll halten. Die Berichte über die Situation der Pflegenden in Zeiten der Pandemie zeichnen ein düsteres Bild. Und dann verdienen sie erst noch schlecht, wie Gewerkschafter und Befürworterinnen der Pflegeinitiative wiederholt kritisierten. Man fragt sich: Wer will da noch in den Pflegeberuf einsteigen?