So ansehnlich wie dieser Roboter aus dem Film «Ex Machina» ist Chat-GPT noch nicht – aber fast so selbstbewusst im Auftreten. Foto: Courtesy Everett Collection

Es sind meist sehr beherzte Antworten, die das Automatenorakel Chat-GPT von sich gibt. Ob die Sätze, die das Computer-Sprachmodell mittels sogenannter künstlicher Intelligenz (KI) generiert, fehlerhaft sind, halb wahr oder, was immer öfter vorkommt, korrekt – die Maschine scheint stets genau zu wissen, was sie meint. In Sekundenschnelle.