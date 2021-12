Findiger Gastronom aus Bülach – Die Piaggio-Flotte ist um ein Fahrzeug gewachsen Peter Oesch bewirtet seine Gäste aus dreirädrigen Food-Trucks. Was letztes Jahr mit einer Idee im Lockdown begonnen hat, ist inzwischen eine Erfolgsgeschichte. Flavio Zwahlen

Peter «Pepe» Oesch und seine Lebenspartnerin Susi Meier präsentieren stolz den Food-Liner No. 3. Es ist bereits das dritte Piaggio-Fahrzeug im Take-away-Angebot der Gastronomen. Foto: Balz Murer

Das Breakpoint Billard Pub, direkt gegenüber dem Migros-Einkaufszentrum in Bülach-Süd, musste im vergangenen Winter aufgrund des Lockdown lange geschlossen bleiben. Besitzer Peter Oesch liess sich damals etwas Spezielles einfallen. Beim italienischen Fahrzeughersteller Piaggio bestellte er zwei dreirädrige Rollermobile – auch Ape genannt. Sofern sie dafür ausgebaut sind, lassen sich diese innert weniger Sekunden zum Imbissstand umfunktionieren – inklusive Kühlschrank, Herd und Softeismaschine.

Ob Spaziergängerinnen und Spaziergänger in Nussbaumen oder an privaten Feiern wie Geburtstagen oder Hochzeiten: Die beiden Food-Trucks von Oesch waren in den für die Gastronomie so harten Zeiten überall zu finden. Ein voller Erfolg, wie sich nun zeigt. «Das Geld, das ich in die ersten beiden Fahrzeuge investiert habe, ist mit den Einnahmen bereits wieder zusammengekommen.»