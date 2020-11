Podcast «Entscheidung 2020» – Die Pläne des «President elect» Wird Donald Trump seine Niederlage je eingestehen? Wie kann die Übergabe der Amtsgeschäfte so funktionieren? Und was sind die Pläne des neuen Präsidenten? Antworten in einer neuen Folge von «Entscheidung 2020». Philipp Loser , Alan Cassidy

Die zwei neuen Chefs im Weissen Haus: Kamala Harris und Joe Biden. Foto: Keystone

It’s done. Oder fast. Joe Biden und Kamala Harris bereiten seit heute Montag die Übernahme der Amtsgeschäfte im Weissen Haus vor. Dabei haben sie mit mehreren Problemen zu kämpfen. Nummer 1: Ein Präsident, der seine Niederlage nicht eingestehen will. Und wohl noch lange nicht.

Kann das trotzdem funktionieren? Was sind die ersten Pläne des «President elect»? Wie wurden die Siegesreden von Biden und Harris aufgenommen? Wer hat gefeiert am Wochenende, wer getrauert? Was machen die Republikaner, und kann man dem Frieden im Moment überhaupt trauen? Fragen über Fragen!

Darüber unterhalten sich Philipp Loser und USA-Korrespondent Alan Cassidy in der neusten Folge von «Entscheidung 2020», dem Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA.