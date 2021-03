Nach Brand Ende 2020 – Die Pläne für den neuen Spielturm in Weiach stehen Gehen während der Planauflage keine Einsprachen ein, will der Weycher Gemeinderat zügig mit dem Bau beginnen. Sharon Saameli

So, wie der Turm einst aussah – hier kurz nach dem Bau –, soll er auch in Zukunft wieder sein. Foto: PD

Mit dem Jahr 2020 endete auch die Zeit des Holzturms auf dem Spielplatz im Zentrum von Weiach: Er brannte in der Nacht auf den 30. Dezember lichterloh. Zwar konnte die Feuerwehr Glattfelden-Stadel-Weiach bald Herrin des Brands werden, doch der Turm – der 2008 von Freiwilligen aufgebaut worden war – war nicht mehr zu retten. Der Gemeinderat versprach, dass der Turm wieder aufgebaut werde.

Nun liegen entsprechende Pläne auf der Gemeinde auf. Sie zeigen: Neu erfinden will der Gemeinderat den Spielplatz nicht. «Wir haben vor, den Turm im gleichen Design wieder aufzubauen», sagt Hochbauvorsteher Alexander Gyr. Auf einen Aufruf an die Weycher Bevölkerung im Mitteilungsblatt, man solle Verbesserungswünsche kommunizieren, seien Rückmeldungen eingetroffen, dass man den Turm in denselben Dimensionen errichten solle. Dem kommt die Gemeinde nun nach: Der neue Turm wird just so aussehen wie der bisherige.