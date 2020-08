Kapitalflucht aus Beirut – Die Plünderung des Libanon Das Land steckt nach der Explosion im Hafen von Beirut in der Krise. Milliarden werden ins Ausland verschoben – auch in die Schweiz fliessen dringend benötigte Devisen. Hans-Jürgen Maurus

Das Kapital verlässt das Land: Der Hafen von Beirut nach der Explosion vom 4. August. Foto: Keystone-sda.ch

Am 12. Februar wurden am internationalen Flughafen von Beirut zwei Reisende verhaftet. Sie wollten mit dicken Dollar-Bündeln, versteckt in Bauchbinden, das Land verlassen. Im Juli wurden am selben Flughafen mehrere Türken und Syrer festgesetzt, die versucht hatten, 9 Millionen Dollar in bar per Privatjet in den Libanon zu schmuggeln. Laut Innenminister Mohammed Fehmi ist unklar, wofür die Gelder bestimmt waren.