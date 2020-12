Widerstand in Regensdorf – Die Pöschwies informiert online über den neuen Gefängniszaun Der Kanton orientiert die Bevölkerung über den neuen Sicherheitsgürtel um die Justizvollzugsanstalt Pöschwies. Damit kommt der Kanton einer Forderung der Anwohner nach. Die Information erfolgt via Livestream. Anna Bérard

Heute grenzt der Wald an den Zaun um die Gefängnismauern in Regensdorf. Die Anwohner wehren sich dagegen, dass dieser Wald für einen zweiten Zaun gerodet werden soll. Foto: Urs Jaudas (Archiv)

Jetzt informiert der Kanton die Bevölkerung doch noch über den neuen Zaun und die Überwachungsanlage, welche die Justizvollzugsanstalt (JVA) Pöschwies zusätzlich schützen sollen. Der Kanton kommt damit der Forderung der Anwohner und von zwei Kantonsräten nach. Am Mittwoch, 9. Dezember, ab 19 Uhr stellen Fachleute das Projekt vor und beantworten Fragen. Durchgeführt wird der virtuelle Anlass von der Direktion der Justiz und des Innern sowie der Baudirektion. Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen wird die Informationsveranstaltung per Youtube-Livestream durchgeführt, wie der Kanton in einer Mitteilung festhält.