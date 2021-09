Günstigere Krankenkasse – Die Prämien sinken erstmals seit langem – ist das die Trendwende? In welchen Kantonen sinken die Krankenkassenprämien am stärksten? Und hat das etwas mit der Pandemie zu tun? Antworten auf die acht wichtigsten Fragen. Gregor Poletti , Edgar Schuler

Aufgrund der Corona-Krise mussten im Spital Thun zahlreiche Operationen verschoben werden. Foto: PD

Wie viel müssen wir nächstes Jahr für unsere Krankenkassenprämien zahlen?

Nach drei Jahren mit moderatem Anstieg der Prämien kann Bundesrat Alain Berset erstmals seit 2008 wieder einen Rückgang verkünden: «Diese erfreuliche Entwicklung zeigt, dass wir nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern mit geeigneten Massnahmen Gegensteuer geben können.» Dafür müsse man aber alle Akteure in die Pflicht nehmen. Die mittlere Monatsprämie in der Grundversicherung sinkt im kommenden Jahr auf 315.30 Franken. Aufgeschlüsselt nach dem Alter der Versicherten sehen die durchschnittlichen Prämien so aus: Erwachsene 373.80 Franken, junge Erwachsene 263.80 Franken und Kinder 99.60 Franken.